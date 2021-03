En una nueva investigación sobre la industria del retailing, Euromonitor International destacó el avance del comercio electrónico en América Latina y, particularmente, en Perú. Y es que, el 2020, la venta por internet en el país creció más que en toda la región en dólares constantes.

Paula Goñi, analista senior en Euromonitor International, señaló que el e-commerce (excluyendo negocios entre usuarios y categorías de vehículos y pasajes) en Perú se incrementó 87% a US$ 1,486 millones.

“Gran parte del crecimiento responde a un desarrollo menor del e-commerce previo a la pandemia en cuanto a valor, lo que permitió que el fuerte impulso realizado por los retailers, incluso durante la inicial prohibición de despacho de productos no esenciales”, comentó a Gestión.

De esa manera, el mercado peruano (en valor) se ubicó sexto en América Latina en dólares fijos. Sin embargo, ello fue alrededor de la mitad de la quinta plaza de esta región.

“El crecimiento le permite posicionarse como un interesante mercado, pero el tamaño total del e-commerce si bien creció considerablemente, aun lo deja lejos de mercados más desarrollados en el área”, indicó.

Por categorías

Consultada por las categorías más relevantes en el comercio electrónico en Perú, Goñi mencionó que la electrónica sigue siendo la primera, debido a que representa el rubro de ingreso de muchos consumidores al e-commerce.

“En el contexto de cierres de oficinas y escuelas debido al COVID-19, recibió un fuerte impulso de peruanos buscando responder a las nuevas necesidades tecnológicas de sus vidas diarias”, sostuvo, tras anotar que el volumen de ofertas también apoyó la demanda.

De otro lado, observó el paso de la categoría de “comida y bebida empacadas” a un segundo lugar de demanda, aun cuando la misma fue potenciada por los consumidores que buscan limitar sus salidas.

Por su parte, los rubros de mayor crecimiento fueron productos de mascotas, comida empacada y belleza y cuidado personal, todos con incrementos de tres dígitos.

Gasto per cápita

En el 2020, el gasto per cápita en comercio electrónico en Perú casi se duplicó a US$ 45.1. No obstante, aún se ubica lejos de los países líderes en gasto.

Para el 2025, el proveedor de investigación de mercado, Euromonitor International, estimó que tal cifra crecerá considerablemente impulsada por el crecimiento de la infraestructura visto el 2020.

“El potencial aun no alcanzado de per cápita y e-commerce en general necesitará un fuerte impulso en inversiones e innovaciones en logística y bancarización, dos elementos claves para el comercio electrónico y temas que no solo en Perú, si no que en la región, aun vemos retrasos claves que deben ser una prioridad a futuro”, anotó.

Perspectiva

Luego del despegue del comercio electrónico en Perú, Euromonitor International considera que el 2021 será un año de capitalización de ese crecimiento. Sin embargo, anota, dependerá del retail mantener una activa relación con el consumidor y derivarlo correctamente al canal e-commerce, brindándole soluciones claras a problemas que han experimentado hasta ahora, como la saturación del sistema de entregas y cambios.

“Los retailers han reconocido la importancia del canal, y han evidenciado una positiva respuesta del consumidor a la oferta”, anota Paula Goñi. De esa manera, estima que el 2021 será un año de crecimiento de dos dígitos, pero no se replicará el nivel de aumento visto en 2020.

Es más, se retornaría a niveles más parecidos a los de 2019, pero manteniendo el tamaño de mercado logrado el 2020.

América Latina

En esta región, las ventas online de bienes de consumo crecieron 66% en 2020 respecto al año anterior, alcanzando un total de US$ 66,765 millones. En tal avance, la orientación a transacciones en teléfonos móviles fue clave.

“Los retailers de la región empujaron fuertes promociones para dirigir a los consumidores a sus apps móviles, lanzando descuentos exclusivos y ofreciendo envíos gratis en compras superiores a ciertos montos”, señala Euromonitor.

Además del crecimiento visto en Perú, el e-commerce se incrementó 39% en Argentina impulsado por las ventas online de comida envasada. En Colombia, el avance fue de 58%, apoyado adicionalmente por las ofertas.

APUNTE

Daniel Chicoma

DOCENTE DE ESAN Y AUTOR DE “EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN PERÚ: UNA GUÍA PARA EMPRENDEDORES”.

En la reactivación de la economía y reapertura de negocios, el principal desafío de las empresas es mantener la atención en la compra online. En principio, veremos un descenso, ya que luego de la vacuna, las calles volverán a desbordarse. El segundo desafío ya existe, y es el 18% de IGV que es alto en comparación con la mayor parte de la región (solo superado por Argentina, Chile y Uruguay), podría darse una reducción del 2% para el primer año de operaciones. Por su parte, las marcas aún no han explotado algunas estrategias, como el uso de una tienda “alquilada” en lugar de una propia (Shopify, Wally, MiTienda, TuVitrina, VTEX, etc) o contar con un sistema logístico que integre la mercancía en tiendas físicas con la mostrada en la tienda web.

De cara a incorporar a las pequeñas y medianas empresas, se podrían crear plataformas para que puedan vender efectivamente sus productos, brindándoles el acceso y las herramientas, así como una mayor oferta de Marketplaces con sistemas integrados.