“Desde estas dos últimas atendemos a Uruguay, con lo que Sudamérica está cubierto y a través de la oficina de Estados Unidos cubrimos la parte del norte de América”, declaró Eduardo Scerpella, presidente de Pacific Control, quien compartió con Gestión algunas de sus expectativas para el próximo año.

¿La coyuntura actual ha afectado las operaciones de la compañía?

Nos ha afectado en algunos asuntos logísticos de transporte. Para temas ambientales los materiales tienen que salir de nuestro laboratorio, así que hemos tenido que usar vía aérea para poder evitar los pases de la carretera, pero en general no ha habido un impacto negativo que nos haya podido afectar más allá del incremento de costos logísticos. Somos conscientes de que hay que enfrentar la situación y por el bien del país queremos que esto se tranquilice pronto.

En este 2022 que cierra, ¿cuáles son los servicios que más han demandado las empresas?

Los tres principales son los procesos de inspección y muestreo de lotes de alimentos, temas ambientales de control de aguas y control de seguridad y salud ocupacional. Nuestro gran logro está en haber encontrado la fórmula para mantener una excelente relación con la industria alimentaria y hablo de toda la cadena: la siembra del producto, el packing, el transporte, el almacenamiento, la exportación.

Respecto al próximo año, ¿la demanda vendrá de los mismos sectores o se añadirán nuevas tendencias?

La demanda vendrá por los mismos canales porque se tratan de sectores sumamente regulados y que crecen con la población. La regulación cada vez implica más protocolos y exigencias. Dos tendencias importantes son el uso de bolsas biodegradables y la certificación de productos orgánicos.

¿Sumarán más laboratorios para cubrir esta demanda?

Nuestra planta es de casi 1,800 metros cuadrados y pensamos incorporar casi 350 metros para laboratorios dedicados a temas ambientales durante el próximo año. Será un espacio para poder llevar adelante pruebas más específicas y tener el equipamiento necesario para cubrir los requisitos y requerimientos de las autoridades sobre impacto ambiental.

¿Tienen una facturación proyectada para el cierre del 2023?

Nuestro objetivo es llegar a facturar US$10 millones en los próximos tres años. Parte importante (para lograrlo) será la oficina que hemos inaugurado en Hong Kong. Su impacto se verá reflejado aquí porque más clientes nos van a buscar para poder exportar sus productos. Igualmente exportadores peruanos nos van a buscar para poder hacer importaciones. Esperamos duplicar el volumen de las ventas e iniciaremos con un crecimiento del 30% para el próximo año.

¿Cuánto invirtieron en las oficinas de Hong Kong?

La cifras de alquileres o laboratorios terminan no siendo tan representativas porque pesa más el lado cualitativo que el cuantitativo. Hemos capacitado al personal, lo hemos traído al Perú para darle el input y el know how, y esa inversión en el equipo nos ha costado tres veces más de lo que nos ha costado con otras oficinas de la región.

¿Cómo fue el crecimiento del 2022?

Este año tuvimos un crecimiento del 20%, que en parte está relacionado a que, durante la pandemia, tuvimos una caída significativa. En el 2021 conseguimos un crecimiento de casi el 50% y este año estamos recuperando el ritmo regular. Quién marca la pauta del crecimiento básicamente son nuestras oficinas en el Perú. En este momento, el 70% de ingresos provienen de actividades relacionadas al mercado peruano de ida y vuelta, mientras que el 30% lo representan otros mercados gracias a nuestras oficinas en la región y Miami.