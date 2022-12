Los precios del cobre subían el lunes, impulsados por la debilidad del dólar y las esperanzas de una mayor demanda en China gracias a los estímulos económicos prometidos por el gobierno.

Las autoridades chinas anunciaron que intensificarán las medidas para estabilizar su economía y se espera que el Banco Central flexibilice la política monetaria en breve.

No obstante, por el momento, la demanda sigue siendo débil y el país se está viendo afectado por un aumento de las infecciones por COVID-19 que algunos temen que pueda acabar con la vida de 1.5 millones de personas en los próximos meses.

LEE TAMBIÉN: Bloqueo de vías en Perú amenaza con detener producción de cobre en Las Bambas

“El mercado está tratando de calibrar cómo evaluar a China, si debe centrarse en la recuperación o en los problemas a corto plazo”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank. “Parece que el mercado está comprando la historia a largo plazo. El apetito vendedor es limitado”, añadió.

A las 11:00 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1.1% a US$ 8,359.50 la tonelada, mientras que las bolsas mundiales avanzaban y el dólar bajaba, abaratando el precio de los metales tasados en el billete verde para los compradores con otras divisas.

El precio de los metales obtenía cierto apoyo por temores sobre bajos inventarios y oferta después de que Panamá ordenó el viernes detener las operaciones en una mina de cobre propiedad de First Quantum Minerals con sede en Canadá.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME bajaba un 0.2% a US$ 2,371 la tonelada, el zinc subía un 0.2% a US$ 3,023.50, el níquel cedía un 0.7% a US$ 28,080, el plomo mejoraba un 0.4% a US$ 2,159, y el estaño cedía un 0.5% a US$ 23,425.

Con información de Reuters