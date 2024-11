“Ahora tenemos alrededor de 600 megavatios (MW) de capacidad instalada. Ser diversificados nos ayuda a tener una energía confiable”, dijo a Gestión, Marco Fragale, CEO de Orygen.

Al cierre del primer semestre de 2024, los ingresos de Orygen crecieron 8.9% con respecto al mismo período del año pasado. La facturación alcanzó los S/ 1,245 millones y fue impulsada por mayores ventas físicas de energía (17.3%), asociada a una mayor demanda de distribuidores y clientes.

Por otro lado, las inversiones han aumentado en S/ 56 millones con respecto al 2023, principalmente por el Capex asociados a las centrales renovables: Clemesí (solar) y Wayra Extensión (eólica) .

“La energía renovable ahora es la más competitiva del mercado porque el costo de la tecnología ha bajado en los últimos años. Desde el 2013 al 2021, el costo de la energía ha bajado 45%, de la solar 63% y las baterías que serán interesantes para lograr la transición energética a largo plazo han bajado ya un 80%”, explicó el CEO de Orygen.

Asimismo, destacó el avance de la tecnología para producir este tipo de energía no convencional y así mejorar su capacidad. “En 2018, nuestras turbinas eólicas tenían cada una alrededor de 3.5 MW y ahora tenemos turbinas de hasta 7.5 MW” , afirmó.

Marco Fragale, CEO de Orygen

Los proyectos híbridos y eólicos para 2025

A mediados de este año, el CEO de Orygen dijo a este medio que tiene un plan de inversión de US$ 1,000 millones en los próximos cinco años para sacar adelante iniciativas renovables. Los más próximos son los dos proyectos de plantas renovables que tienen fecha de construcción para 2025.

“Nos encontramos en la fase final del desarrollo de los dos proyectos. Estamos recibiendo las ofertas, no tenemos todavía la inversión lista. Esperamos que entre finales de este año y el primer trimestre de 2025, se tome la decisiones sobre las licitaciones ”, aseveró.

Pero, ¿qué tipo de proyecto son? Fragale mencionó que se trata de un proyecto eólico y otro híbrido, es decir, es una planta solar que va ser instalada en donde está ubicada la planta eólica. “Si se aprueba va ser el primer proyecto híbrido en el Perú”, afirmó.

Sobre la posibilidad de incluir una nueva energía en su portafolio, como el hidrógeno verde, el CEO de Orygen dijo que por ahora están enfocados solo en el desarrollo de energía eólica y solar o híbridas. “Queremos continuar la instalación de plantas renovables en el futuro ”, aseguró.

“No tenemos al momento otras tecnologías en el portafolio. Pero estamos abiertos siempre a mirar al mercado y analizar nuevas tecnologías o mejoras de tecnologías existentes para poder traerlas al Perú y desarrollarlas”, agregó.

Orygen sería el iniciador del mercado de servicios complementarios

Marco Fregale, CEO de Orygen, explicó que la penetración de la energías renovables en el país tiene que ir de la mano con la confiabilidad del sistema. Es decir, si los factores climatológicos afectan al rendimiento de la solar o eólica, debe haber una planta de respaldo “planeable” como es la térmica o hidráulica. “Se le conoce como el mercado de servicios complementarios o mercado de la flexibilidad. Son todos los servicios que flexibilizan el sistema. Esos servicios que la planta renovable por sí sola no tiene” , refirió.

En ese sentido, advirtió que uno de los temas que están ralentizando la penetración de renovables en el Perú es la falta de un mercado de servicios complementarios . “Si no hay un mercado de servicios complementarios, la penetración de renovables no puede llegar a altos niveles. Al momento, no hay un mercado de flexibilidad en Perú”, afirmó Fregale.

Si bien no hay un mercado abierto de flexibilidad, Orygen lo está intentando hacer desde su portafolio diversificado. Actualmente, cuenta con una matriz de generación compuesta por una planta de gas , hidráulica, eólica, solar y baterías. “Por ejemplo, las plantas hidros que tenemos están en diferentes cuencas. Si no llueve en una cuenca, hay otras de respaldo en donde si hay precipitaciones. Entonces, si hay diversificación”, explicó.

La penetración de energía renovable aún es baja

Si bien el Perú tiene bastante recurso potencial renovable, todavía no ha tenido una presencia en la matriz energética peruana. Solo el 5% o 6% de ese mix energético es renovable (eólica y eólica) y el resto—en su mayoría—hidráulica o gas.

Marco Fregale dijo que la baja penetración de energía renovable en el país se debe a los problemas en la red de transmisión. “ Las plantas renovables están en el norte y sur del país y la demanda está en el centro. Entonces, lo que se necesita es fortalecer el sistema de transmisión para poder evacuar la energía que se genera en el sur y en el norte hasta Lima”, explicó.

En general, destacó l a demanda de energía en Perú, ya que ha crecido 40% en los últimos años. Y eso se debe a los proyectos mineros, así como de infraestructura. “La Línea 2 del Metro de Lima o el puerto de Chancay , son proyectos que necesitan energía”, afirmó.

