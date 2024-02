Nvidia subía hasta un 2.9% el lunes, para alcanzar un valor de mercado de alrededor de US$ 1.83 billones, lo que supera a Amazon con US$ 1.80 billones, según datos de Bloomberg.

El fabricante de chips es ahora la cuarta empresa más valiosa que cotiza en Estados Unidos, por debajo de la capitalización de mercado de US$ 1.85 billones de Alphabet. Microsoft Corp. pesa US$ 3.11 billones y Apple US$ 2.9 billones.

“Amazon fue uno de los ganadores en la actual temporada de resultados, ya que sus perspectivas están mejorando”, dijo Peter Garnry de Saxo Bank. “Nvidia apenas está aprovechando la primera ola de inversión del actual auge de la IA con enormes gastos de capital desplegados en los centros de datos”.

Después de permanecer dentro de un rango en el segundo semestre de 2023, las acciones de Nvidia han repuntado en el nuevo año, subiendo casi un 50% en medio de señales de que la demanda sigue siendo fuerte para sus chips utilizados en centros de datos para tareas informáticas complejas requeridas por aplicaciones de inteligencia artificial.

En lo que va del año, Nvidia ha añadido alrededor de US$ 600,000 millones en valor de mercado, más de lo que ganó en los últimos siete meses de 2023.

Por supuesto, el año de Amazon también ha tenido un buen comienzo. Las acciones del gigante del comercio electrónico subieron un 8% la semana pasada después de informar fuertes ventas en el cuarto trimestre y dando una previsión de rentabilidad que superó las estimaciones. El repunte empujó brevemente el valor de mercado de Amazon por encima del de Alphabet.

Nvidia Corp. es el último de los gigantes tecnológicos que informará sus resultados. Las llamada está programada para el 21 de febrero.

