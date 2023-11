El gigante tecnológico Nvidia, líder del mercado mundial de semiconductores, anunció este martes que sus ingresos se habían más que triplicado en el último trimestre gracias a la demanda de chips para la inteligencia artificial (IA).

El fabricante dijo que obtuvo un beneficio de US$ 9,200 millones con unos ingresos que se dispararon hasta los US$ 18,100 millones, frente a los US$ 5,900 millones del mismo trimestre del año anterior.

“Nuestro fuerte crecimiento refleja la amplia transición de la industria desde un propósito general a la computación acelerada y la IA generativa”, dijo el presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un reporte de resultados.

LEA TAMBIÉN: Acciones de Nvidia y de otros fabricantes de chips pierden impulso en Wall Street

Los ingresos por ventas de chips adaptados a centros de datos marcaron un récord en el trimestre, al alcanzar los US$ 14,500 millones, según Nvidia.

La tecnológica sigue aumentando la producción para satisfacer la demanda, dijo la directora financiera de la compañía, Colette Kress, en una llamada sobre los resultados.

Kress advirtió, sin embargo, que se espera que las nuevas regulaciones de control de exportaciones de Estados Unidos dirigidas a China y otros mercados como Vietnam y partes de Oriente Medio hagan que las ventas de chips para centros de datos de Nvidia se resientan en esos mercados.

“Esperamos que nuestras ventas (...) a estos destinos disminuyan significativamente en el cuarto trimestre”, dijo Kress. “Estas normativas exigen licencias para la exportación de varios de nuestros productos”.

Nvidia confía en que el fuerte crecimiento de las ventas de chips en otras regiones “compensará con creces” lo que se pierda en China, dijo Kresse.

El mes pasado, Estados Unidos anunció que iba a intensificar las restricciones a las exportaciones de chips de IA de última generación a China y que endurecerá medidas adoptadas hace un año, que prohibían la venta al gigante asiático de microchips cruciales para la fabricación de potentes sistemas de esa tecnología.

La atención se ha centrado en el chip H100 de Nvidia, líder del sector y crucial para la creación de IA generativa, la tecnología que subyace al chatbot ChatGPT y otros potentes sistemas.

Las autoridades estadounidenses insistieron en que su objetivo era cubrir lagunas jurídicas e impedir que China desarrollara IA para uso militar. Tras el anuncio, China manifestó su “profundo descontento” y su “firme oposición” a las restricciones.

Nvidia informó que sus ingresos aumentaron en todas sus divisiones, incluidos los chips para computadoras destinadas a juegos de alto rendimiento.

“Los juegos se han duplicado en relación con los niveles anteriores al covid, incluso en un contexto de falta de brillo en el mercado (de computadoras personales)”, dijo Kress.