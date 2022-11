A raíz de la pandemia, la demanda por tecnología va en crecimiento tanto en retail como en e-commerce. Además, el mercado gamer sigue ganando terreno a nivel mundial y en Perú. Con la finalidad de atender a estas necesidades, el Grupo Eco Plaza apuesta por lanzar un centro comercial con galerías especializadas en tecnología y artículos para amantes de los videojuegos.

Heyse William, gerente general de Eco Plaza, dio a conocer a Gestión que la ejecución del proyecto Eco Plaza Wilson arrancará a inicios del 2023. Actualmente, ya cuentan con la licencia de construcción brindada por la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura.

El mall estará ubicado entre las avenidas Inca Garcilaso de la Vega y Uruguay, a una cuadra del Centro Cívico, en el Cercado de Lima. Se estima que la construcción del proyecto tardará alrededor de 11 meses.

¿Cómo estará diseñado el centro comercial? Este contará con cinco niveles comerciales y más de 300 locales de entre seis y 20 metros cuadrados, lo que implica una inversión de US$ 30 millones.

En el sótano se implementarán 30 estacionamientos y 12 almacenes, mientras que en el semisótano se ubicarán 50 locales comerciales y en el primer nivel otros 38. En el segundo nivel, se dispondrá de 62 y en el tercero de 48.

Asimismo, en el cuarto nivel habrá 69 almacenes y en el quinto un total de 68. El foco en los almacenes, dice Heyse William, es porque muchos comerciantes usan el local solo para la exposición de su mercadería. Esto con la finalidad de aliviar una de las principales limitaciones de este tipo de comercios, pues muchas veces no cuentan con el stock en el mismo punto de venta.

En ese sentido, la oferta de Eco Plaza Wilson apunta a que tengan todo en un mismo lugar. “Hay que recordar que mucho público que va a Wilson son empresarios de provincias que compran por cantidad”, anota en gerente general del grupo.

Oportunidad de inversión

Luis Sánchez, consultor senior de Investigación y Consultoría de Jones Lang LaSalle (JLL), empresa especializada en propiedades comerciales, asegura que el proyecto se desarrolla en un buen lugar porque se trata de “una cuadra con alto movimiento de productos tecnológicos”.

Así, detalla, en los alrededores se encuentran Compulace (del mismo grupo que cuenta con un centro comercial en Miraflores) y Compuplaza. “El proyecto de Eco Plaza será atractivo porque ayudará a satisfacer la demanda, pues faltan galerías”, agrega Sánchez.

Alquiler y venta en Eco Plaza Wilson

De acuerdo con Heyse William, el proyecto tiene un diseño mixto: el 45% estará a la venta y la otra parte se rentará, indica.

Según detalló William, el precio del metro cuadrado tendrá un valor aproximado de US$ 10,000. En tanto, los alquileres variarán entre US$ 2,000 y US$ 2,500 , de acuerdo a la dimensión.

“La primera planta y segunda planta suelen ser las de mayor demanda. Al estar en una esquina, Eco Plaza puede aprovechar dos frentes”, comenta Luis Sánchez.

Los precios en la zona también se elevan debido a la alta afluencia de público y la disposición de almacenes será muy importante no solo para los locatarios, sino también para empresarios de zonas aledañas, anota Sánchez.

Datos sobre Eco Plaza Wilson

Financiamiento. El Grupo Eco Plaza acudió a fondos de inversión y préstamos bancarios para el desarrollo del proyecto.

Apuesta. El centro comercial contará con una zona para eventos dirigidos a gamers.

Oferta. Se dispondrá de celulares, artículos para cómputo, PC, impresoras, laptops, servicio técnico, sonido y audio, y restaurantes.