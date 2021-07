El productor chileno de alimentos en base a plantas NotCo SpA utilizará los fondos de su última ronda de financiamiento para entrar este año al competitivo mercado de la carne de pollo artificial y continuar poco después con el salmón de imitación, anunció el CEO de la compañía, Matías Muchnick.

NotCo anunció esta semana que Tiger Global, con sede en Nueva York, el tenista Roger Federer, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el músico Questlove se encontraban entre los inversionistas de la ronda de financiación D por US$ 235 millones de la empresa, lo que le da una valoración de US$ 1,500 millones. Hasta la fecha, NotCo ha recaudado US$ 330 millones.

Entre los inversionistas anteriores se encuentran Bezos Expeditions, de Jeff Bezos, el cofundador de Twitter Biz Stone y el brazo de inversión de 3G, The Craftory.

“Estamos obsesionados con los reemplazos cárnicos”, como forma de contrarrestar el daño medioambiental de la ganadería y la industria, dijo el fundador y CEO, Matías Muchnick.

“El salmón va a ser clave. La catástrofe en el sur de Chile afecta el ecosistema de todo el país y estamos con muchas ganas de lanzarlo”, agregó.

NotCo es fruto de una floreciente escena de startups en una de las economías más ricas de América Latina. Fundada en el 2015, la empresa utiliza inteligencia artificial para analizar las estructuras moleculares y encontrar nuevas combinaciones de ingredientes en base a plantas.

Su oferta incluye NotMayo, NotIceCream, NotMilk y NotBurger, y los productos de la empresa se venden en Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Gigantes de la alimentación

La estrategia de NotCo ha sido lanzar productos gradualmente en los países en que está presente. La compañía planea comenzar a vender su NotBurger en Estados Unidos, donde hasta ahora solo vende NotMilk.

En Brasil y Argentina, NotCo ofrece sus otros cuatro productos, mientras que en Chile también agregó la carne molida NotMeat.

La empresa se enfrentará a una mayor competencia. Impossible Foods Inc. planea introducir este año un nugget de pollo artificial, mientras que el tocino de origen vegetal es cada vez más popular, con tasas de crecimiento global superiores al 25% anual.

Los gigantes de la alimentación también están estudiando este segmento. Archer-Daniels-Midland Co. anunció recientemente la adquisición de un productor de ingredientes en base a plantas en Europa, y Nestlé SA planea ingresar al mercado de la carne cultivada.

Mientras tanto, Chile es una potencia mundial del salmón, superado solo por Noruega como el principal exportador a nivel mundial.

A futuro, Muchnick todavía pretende realizar una oferta pública inicial de acciones en algún momento del 2023. Sin embargo, sus planes podrían acelerarse dado el interés de los inversionistas por las oportunidades de crecimiento en la industria de alimentos en base a plantas.

NotCo también ha mantenido conversaciones con importantes empresas de alimentos, que Muchnick no quiso nombrar, para concederles la licencia de su tecnología y puedan producir sus propias versiones “Not” de sus marcas. “Es posible que pronto veamos algunos alimentos ‘powered by NotCo’”, afirmó Muchnick.