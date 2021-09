¿Leche que no es de vaca pero sabe a ello?, ¿o helado hecho de arverjas, col morada y piña con un sabor similar al convencional? Sí, esto existe y lo produce Not Co, empresa chilena que llega al Perú de la mano de la local Power Nature, orientada a promover el estilo de vida saludable, con la que engrosa su portafolio de marcas propias como extranjeras.

NotCo, que tiene como valor agregado ser la primera marca de alimentos con inteligencia artificial, conocida como Food Tech, ingresa al mercado peruano con su chef Giuseppe, quien cocina mezclando componentes moleculares de los alimentos.

Pero este artista de la cocina no es más que un algoritmo, que usa la inteligencia artificial para crear comida a partir de plantas, idéntico a un producto vegetal en olor, color, sabor y textura.

Alejandro Osterling, CEO de Power Nature, sostiene que NotCo es una empresa innovadora, la primera en hacer esto, con presencia en Estados Unidos y otros países del mundo. “Tiene como uno de sus financistas a Jeff Bezos, de Amazon, y ahora han decidido llegar a Perú junto con nosotros”, comentó.

Su ingreso en el país ya comenzó y están presentes en supermercados, y el objetivo es liderar el mercado vegano en las categorías en que participen, y posiblemente también competir con productos de origen animal.

“No estamos compitiendo la leche de almendras sino con la leche de vaca, y los precios son muy competitivos, no es el doble de caro que una leche animal”, sostiene Osterling.

El foco de su público no es solamente el de mayor ticket. El ejecutivo refiere que se vuelven productos transversales. “Al inicio iremos a un segmento AB pero en el tiempo queremos generar una economía de escala para alcanzar el C”, dice.

No descarta que además de estar en las principales cadenas de supermercados, puedan llegar al canal tradicional aunque esto se hará más adelante.

Nuevos proyectos

En tanto, Power Nature sigue creciendo, ya con 400 puntos de venta, un almacén de 1,000 metros cuadrados, y ocho marcas en su portafolio, por lo que Osterling estima que seguirá creciendo, esta vez con una marca propia: Akami, marca de golosinas y gelatinas sin azúcar y la misma textura y sabor que los productos convencionales.

“Es un mercado que tiene buen potencial, pero los productos que hay en el mercado tienen ingredientes que no son tan buenos para el organismo”, comenta Osterling, quien estima que el lanzamiento debe ser en un mes.

Su nivel de lanzamientos en el año es, en promedio, de cuatro: dos propias y dos internacionales. “Además de extensiones de línea, con nuestra marca propia Sanna hemos duplicado el número de productos durante este año”, agrega.

Y en vista del crecimiento que se venía, la empresa ha levantado capital a inicios del 2020, basados en tener un flujo de capital saludable.

“Lo que no descartamos es la internacionalización con diferentes caminos, uno es la exportación de productos con marca propia, lo otro es representar en otros países las marcas internacionales que hemos traído a Perú; una tercera opción es ver cómo llegar a Estados Unidos, lo veo en un mediano plazo. Para el 2022, una de las modalidades ya debe estar iniciada”, refiere Osterling.

A la par, también trabajan en una nueva marca, de ticket más accesible, que puedan lanzar al mercado, pero que tenga la misma fórmula de producto natural, ello, teniendo en cuenta la coyuntura actual.