La empresa estadounidense de ropa deportiva Nike se disparaba cerca del 8% este viernes en Wall Street tras divulgar unos beneficios mejores de lo esperado en el trimestre más reciente, de US$ 1,450 millones.

A las 10 de la mañana en la Bolsa de Nueva York, la empresa se disparaba un 7.87%, con la acción situada en US$ 96.49, pero durante las horas previas a la apertura llegó a dispararse un 10% en una buena acogida de los inversores.

Según sus resultados del primer trimestre del ejercicio 2024 (no sigue el calendario natural), publicados tras el cierre bursátil de ayer, Nike ganó US$ 1,450 millones (un 1% menos interanual) con una facturación total de US$ 12,939 millones (un 2% superior).

LEA TAMBIÉN: Inversores de Nike rechazan propuestas sobre igualdad salarial y derechos humanos

Los analistas prestaron especial atención a los inventarios, valorados en US$ 8,700 millones en ese trimestre, lo que supuso una reducción del 10% que sugiere que empiezan a solucionarse los problemas para vender, relacionados con la demanda y la cadena de suministro.

En ese sentido, uno de los datos clave fueron las ventas por mercado geográfico: Norteamérica sigue suponiendo el grueso de la facturación pero pierde cuota (unos 5,400 millones, 2 % menos) frente al resto de regiones.

La región con más pujanza es la de Europa, Oriente Medio y África (US$ 3,600 millones, un 8% más), seguida por la de China (US$ 1,700 millones, un 5% más) y la de Asia Pacífico y Latinoamérica (casi US$ 1,600 millones, un 2% más).

Fuente: EFE