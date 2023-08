Las acciones cayeron el martes por novena sesión consecutiva, su racha de pérdidas más larga desde la oferta pública inicial de la compañía en diciembre de 1980. La baja más reciente se produjo después de que el minorista y cliente de Nike Dick’s Sporting Goods Inc. reportara resultados decepcionantes en el segundo trimestre fiscal y recortara sus perspectivas de ganancias para el año, debido en parte a más robos en sus almacenes.

La debilidad de Nike coincide con señales cada vez mayores de un leve repunte del consumo en China, que es un mercado de crecimiento clave para el gigante de la industria deportiva. El crecimiento de las ventas minoristas en China se desaceleró al 2.5% en julio, peor que el pronóstico mediano del 4%.

Nike cae durante nueve días en una racha récord de derrotas. (Foto: Bloomberg)

“Los inversionistas se están dando cuenta de que el crecimiento de China va a ser más lento”, afirmó Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. También notan que China no va a hacer tanto como en el pasado para impulsar el crecimiento, dijo.

La caída ha borrado casi US$ 13,000 millones del valor de mercado de Nike, que actualmente asciende a US$ 155,000 millones. Incluso antes de la reciente caída, Nike no había logrado seguir el ritmo del avance del mercado en general. Ahora está a la baja un 13% este año, mientras que el índice S&P 500 Consumer Discretionary ha subido un 29%.

En sus resultados trimestrales más recientes, de finales de junio, Nike reportó ganancias por acción que no cumplieron con las expectativas de los analistas, lo que indica que la compañía todavía busca vender el exceso de inventario con descuentos. Sus perspectivas para el año en curso tampoco lograron convencer a Wall Street.