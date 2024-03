La empresa minera Nexa Resources Perú, que tiene a su cargo la mina subterránea de zinc más grande del Perú, Cerro Lindo (Ica), continúa en la búsqueda de nuevas oportunidades y le ha puesto la mirada a Cajamarca, el tercer departamento con mayor inversión minera del país en el 2023 (US$ 452 millones), según el Ministerio de Energía de Minas (Minem). Para ello, la compañía remitió al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) una solicitud para obtener una concesión en dicha región.

En detalle, el pedido apunta a una extensión de 1,000 hectáreas (ha) en un sector de los distritos de Jesús y Pedro Gálvez (Cajamarca). La solicitud presentada por la minera es el primer paso para iniciar las labores hacia una futura exploración y explotación de los recursos minerales en las áreas mencionadas.

Esta solicitud de concesión se da luego que su matriz Nexa Resources, con operaciones en Perú y Brasil, revelara que tiene planeado invertir US$ 58 millones en exploración, monto que forma parte de su estrategia a largo plazo para reemplazar y aumentar las reservas y recursos minerales.

“En el futuro, esperamos seguir avanzando con nuestras actividades de exploración, centrándonos principalmente en la identificación de nuevos yacimientos y en la mejora de la clasificación de los recursos mediante campañas de perforación para confirmar la mineralización”, precisó la minera Nexa Resources durante la presentación de sus estados financieros del año 2023.

Inversión en mina El Porvenir

Dentro de los planes de Nexa Resources se contempla una inversión de US$ 311 millones para sus operaciones en Perú y Brasil para el 2024. De este monto, alrededor de US$ 20 millones estarán destinados para el proyecto de elevación de la presa de su unidad minera El Porvenir (Pasco), así como otros US$ 3 millones para el mejoramiento del sistema de bombeo de presa en Cerro de Pasco.

Asimismo, de los US$ 311 millones que se estiman desembolsar este año, la minera Nexa Resources orientará unos US$ 103 millones para el desarrollo de las minas subterráneas de sus operaciones, así como US$ 19 millones para el mantenimiento de las unidades mineras que administra la firma. Mientras que US$ 18 millones se invertirán en la instalación de un almacenamiento de relaves, y US$ 6 millones para mantener los equipos móviles pesados.

