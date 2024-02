Nexa Resources estimó que su Capex para este año será de US$ 311 millones, inversiones que serán destinadas a sus operaciones en Perú y Brasil. En detalle, la compañía revela que US$ 20 millones se orientarán para el proyecto de elevación de la presa de su unidad minera El Porvenir (Pasco), así como otros US$ 3 millones para el mejoramiento del sistema de bombeo de presa en Cerro de Pasco.

A nivel general, la empresa precisó que de los US$ 311 millones previstos a invertir, US$ 103 millones serán para el desarrollo de las minas subterráneas de sus operaciones, así como US$ 19 millones para el mantenimiento de las unidades mineras que opera la firma. Además, US$ 18 millones ser invertirán en la instalación de un almacenamiento de relaves, y US$ 6 millones para mantener los equipos móviles pesados.

Asimismo, se prevé que los gastos de capital en materia de salud, seguridad y medio ambiente ascenderán a US$ 24 millones. Mientras que en el proceso de fundición se invertirá US$ 61 millones.

Inversión en exploración

En su reporte de resultados para el 2023, la compañía minera también mencionó que tiene estimado invertir US$ 58 millones en exploración, monto que forma parte de su estrategia a largo plazo para reemplazar y aumentar las reservas y recursos minerales.

“En el futuro, esperamos seguir avanzando con nuestras actividades de exploración, centrándonos principalmente en la identificación de nuevos yacimientos y en la mejora de la clasificación de los recursos mediante campañas de perforación para confirmar la mineralización”, puntualizó la minera Nexa Resources.

Cerro Lindo (Ica) es la mina modelo de Nexa: no produce relaves contaminantes y se alimenta con agua desalinizada bombeada desde el Océano Pacífico (Foto: Nexa).

Producción de metales

Nexa Resources reveló que en la unidad minera de Cerro Lindo (Ica) se registró una producción de 78,000 toneladas de zinc en 2023 y esperan que para los próximos dos años se ubique entre 73,000 y 86,000 toneladas de este metal. Además, la compañía prevé que para este año la producción se eleve en 2%, ante un mayor mineral tratado y una ley promedio ligeramente más alta.

En cuanto a la producción de cobre en Cerro Lindo, se espera que pase de 29,000 toneladas al cierre de 2023 a un rango de entre 24,000 y 28,000 toneladas para este 2024, explicada por una menor ley promedio de cobre. En tanto, la producción de plata totalizaría entre 4.0 y 4.2 millones de onzas.

De otro lado, en la mina de Atacocha se estima que la producción de zinc migre de 8,000 toneladas, reportadas el año pasado, en un rango entre 8,000 y 9,000 toneladas para este 2024. Mientras que en plomo se situaría a un rango de 11,000 y 12,000 toneladas.

Finalmente, en la unidad minera El Porvenir, la producción de zinc disminuirá un 3% frente al 2023 al ubicarse en el punto medio entre 51,000 y 57,000 toneladas. Mientras que la de plata estará entre 4.6 y 5.4 millones de onzas, luego de haber alcanzado los 4.3 millones el año pasado.

