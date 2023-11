Ignacio Rosado, CEO de Nexa Resources, comentó que siguen avanzando en los estudios técnicos del proyecto de integración de Pasco, con el objetivo de desarrollar una opción de crecimiento orgánico para la compañía. El proyecto comprende la integración de la infraestructura subterránea de las minas Atacocha y El Porvenir, el aumento de la capacidad de la planta de El Porvenir y de la presa de relaves de Atacocha, entre otras obras.

“Actualmente, nuestros estudios técnicos del proyecto de integración de Pasco, que une las minas Atacocha y El Porvenir, se encuentran avanzados, representando una opción robusta de crecimiento orgánico para Nexa. Esperamos someter el proyecto a una decisión formal y a la aprobación de nuestro directorio en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, todavía es prematuro determinar un plazo exacto para su total conclusión, dada la profundidad y amplitud de los estudios en curso”, confirmó la compañía a Gestión.

Toma de decisión se posterga, pero no pierde ritmo

Es la segunda postergación para la toma de decisión en la inversión de dicho proyecto. A inicios de noviembre del 2022, Nexa esperaba plantear a sus accionistas la ampliación de la planta de El Porvenir en diciembre de ese año, como parte del proyecto de Integración del Complejo Pasco. Sin embargo, en mayo del 2023, la compañía reprogramó la fecha.

“Tenemos mucha confianza en el potencial de este proyecto y esperamos completar los estudios en la segunda mitad del año, con la presentación para aprobación a fines de este año (2023)”, mencionó Rosado en dicha oportunidad

El ejecutivo explicó que los estudios técnicos abarcan diferentes trabajos, desde la planificación de la mina hasta proyectos para sostener y ampliar la producción, como el diseño de la mina y los estudios para la interconexión subterránea, así como rutas clave para mejorar la capacidad a fin de proporcionar una solución a largo plazo para las instalaciones de almacenamiento de relaves.

La compañía aseguró que la revisión estratégica de sus activos continúa con iniciativas para optimizar la cartera de activos. “Seguimos evaluando alternativas de riesgo-rentabilidad para nuestro proyecto de cobre Magistral en Perú, para nuestra mina Morro Agudo y el proyecto Bonsucesso en Brasil”, apuntó.

Proyección al cierre del año

Nexa reiteró sus previsiones de producción para el 2023 para todos los metales, (excepto para la mina de Aripuanã, en Brasil). En detalle, se espera que la producción de zinc y cobre en Cerro Lindo aumente ligeramente en el cuarto trimestre del año debido al plan de explotación en curso, que abarca los rebajes de mayor ley. “Estas zonas se restringieron en el segundo trimestre del año, tras la para por lluvias de mediados de marzo, que afectó al desarrollo de la mina, y se reanudaron en el tercer trimestre”, especificó la compañía.

En relación al El Porvenir, Nexa aseguró que la mina funciona a pleno rendimiento y que se espera que la producción de zinc en los últimos tres meses del año disminuya ligeramente en comparación con el tercer trimestre. Sin embargo, se proyecta que la producción de plomo y plata aumente debido a las mayores leyes medias estimadas para estos metales.

Nexa también remarcó que la mina Atacocha se encuentra funcionando a su máxima capacidad de producción. Se estima que la producción de todos los metales aumentará en el cuarto trimestre, frente al periodo anterior del mismo año, impulsada por la esperada recuperación de la producción tras las actividades ilegales de protesta que tuvieron lugar en junio y julio.

A nivel compañía, la previsión de ventas de zinc también se mantiene sin cambios. Específicamente, se proyecta que la producción de Cajamarquilla en el último trimestre sea superior a la media del tercero, impulsada principalmente por un mejor rendimiento y estabilidad de la producción.

Revisión de estados financieros en Perú

Nexa reportó una utilidad neta atribuible de US$ 23.9 millones en el tercer trimestre del año, por encima de los US$ 14.6 millones estimados por Kallpa SAB. “Si bien las ventas se ubicaron en línea con nuestro estimado, los resultados superaron nuestras expectativas debido a un cash cost consolidado de US$/TM 43.9, menor a nuestro estimado de US$/TM 44.7 y una menor tasa impositiva efectiva (31.1% vs. 38.0% esperada)”, destacó Anthony Hawkins, analista de Kallpa SAB.

Respecto al año anterior, la firma analizó que la utilidad de US$ 23.9 millones fue mayor a la pérdida de US$ 12.2 millones del tercer trimestre del 2022. “Este rendimiento se obtuvo como consecuencia de una mayor producción de cobre (+10.8%) y zinc (+6.6%) frente al año pasado, por mejores leyes en Cerro Lindo y El Porvenir, así como mejores precios promedio de mercado de cobre (+7.9%), plata (+22.6%) y plomo (+9.8%) frente al 2022, e ingresos financieros netos por US$ 1.1 millones frente a la pérdida de US$ 4.2 millones en el tercer trimestre del año pasado”, sostuvo Hawkins.

