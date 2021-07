Por Tara Lachapelle

A medida que comienza la temporada de ganancias, una de las historias emergentes más importante es que los rivales más grandes de Netflix Inc., liderados por Walt Disney Co., podrían estar comenzando a flaquear. Si Disney no puede llegar a donde está Netflix, ¿podrá algún día hacerlo alguien?

Netflix está programado para reportar sus ganancias trimestrales la próxima semana el 20 de julio y los inversionistas tendrán una espera ansiosa hasta el 12 de agosto para ver las cifras oficiales de Disney.

Los primeros indicios apuntan a que Disney+ podría estar perdiendo fuerza en Estados Unidos, a medida que India, un país en el que gana mucho menos dinero por usuario, se convierte en uno de sus mercados más fuertes y de mayor crecimiento. La escala global es crucial, pero para salir victoriosos en la guerra del streaming, los servicios debe ganar primero la batalla en EE.UU.

Hacia el final del último trimestre fiscal de Disney, que concluyó recientemente, el servicio Disney+ contaba con 38 millones de usuarios en India, el mismo número que tenía en EE.UU. y Canadá, informó el sitio The Information a principios de este mes, citando datos internos de la compañía. Para América del Norte, eso representa un lento avance comparado con los 37 millones que tenía en febrero.

Datos internos mostraron que el total de suscriptores globales se situó en alrededor de 110 millones, un nivel que los analistas esperaban que Disney+ alcanzara en abril; proyectaban para ahora 113 millones. Un portavoz de Disney cuestionó la exactitud de las cifras de The Information. Otra advertencia importante es que la nueva serie “Loki” de Marvel que debutó en Disney+ el mes pasado, podría haber brindado un impulso de último minuto.

En cualquier caso, es justo decir que si bien los superfanáticos de Disney no necesitaron de mucha labor de convencimiento para registrarse, llegar a sus próximos 100 millones de suscriptores será mucho más complicado. Actualmente, los analistas se muestran en gran parte optimistas de que las acciones de Disney tienen que seguir aumentando a medida que su importante negocio de parques temáticos se recupera rápidamente de la pandemia.

Aun así, se está volviendo evidente que en temas de streaming, Netflix es más fuerte de lo que algunos podrían haber pensado y su participación de mercado no podrá ser reemplazada tan fácilmente, ni siquiera por el gigante de la fantasía.

Si bien los confinamientos del año pasado llevaron a un aumento de nuevos usuarios, el crecimiento de Netflix en EE.UU. se está desacelerando nuevamente. Sin embargo, en una señal menos preocupante, un análisis de Bloomberg Intelligence de los datos de Sensor Tower sugiere que la demanda global de la aplicación se va moderando a niveles prepandémicos aún saludables, y el número de descargas durante mayo y junio comienza a mostrar una mejora desde marzo y abril, cuando sufrieron una caída más significativa en medio de las reaperturas. Retener a sus más de 200 millones de suscriptores será el indicador más importante en el futuro.

Resulta plausible que parte de la competencia más dura de Netflix a nivel nacional no provenga de Disney, sino de Apple TV+ y Amazon Prime Video. Su mezcla de programación tiene más oportunidades de convertirse en un verdadero sustituto de Netflix que la oferta familiar y de superhéroes que se encuentra en Disney+. Apple TV+ tiene poco contenido pero mucha satisfacción del espectador, con “Mythic Quest” registrando una puntuación de 97% en Rotten Tomatoes y “Ted Lasso” con una puntuación de audiencia muy similar.

Se dice que Apple Inc. está considerando la adquisición de Hello Sunshine de Reese Witherspoon, que produjo “The Morning Show”, otro favorito del servicio de streaming. Amazon.com Inc. también acordó recientemente adquirir MGM, el icónico estudio cinematográfico que creó la ganadora del Emmy “The Handmaid’s Tale” para Hulu.

En Europa, Netflix es más vulnerable. Los usuarios de Disney+ tienen un servicio adicional que los suscriptores de EE.UU. no tienen: Star, un nuevo hogar para la programación madura de la compañía. En EE.UU., ese tipo de contenido vive en el producto Hulu de Disney, que sigue siendo una aplicación separada (tal vez no por mucho tiempo si la compañía es inteligente).

Paramount+ de ViacomCBS Inc. corre el riesgo de convertirse en una nota a pie de página en la historia del streaming. El retiro de la semana pasada de Allen & Co. para magnates de los medios de comunicación celebrado en Sun Valley, Idaho, era el momento perfecto para que la accionista mayoritaria de ViacomCBS, Shari Redstone , buscara un comprador para la empresa.

Y no habría que perder la vista el HBO Max de WarnerMedia. A medida que AT&T Inc. vende la división de WarnerMedia a Discovery Inc., las perspectivas de HBO Max realmente parecen estar mejorando, incluso tras el error de “Correo electrónico de prueba de integración n.º 1” que a todos nos sacó una buena risa a expensas de la empresa. Al final, podría ser que Logan Roy consiga ser quien ríe al último.

Aún así, a pesar de todo el dinero invertido en streaming y las adquisiciones motivadas por la transmisión por parte de estas empresas, ninguna ha logrado persuadir a las masas de que ya no necesitan serguir usando Netflix.