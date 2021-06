Después de meses de espera, HBO Max por fin llega a América Latina; la fecha de su lanzamiento está programada para este miércoles 29 de junio. De esta forma, el servicio de streaming de WarnerMedia se alista para una expansión mundial que competirá con los gigantes de la industria.

Actualmente, la plataforma estadounidense tiene 17,2 millones de suscriptores y la estrategia que usará para captar más seguidores será el estreno de 17 películas en cines y en HBO Max al mismo tiempo, entre las que destacan el corte de “Zack Snyder de Justice League”, “Godzilla vs. Kong”, “Mortal Kombat”, “Dune” y “The Matrix 4”.

Además, tendrá el regreso de grandes títulos como “Game Of Thrones”, “Friends”, “Harry Potter”, “The Lord of the Rings”, “The Big Bang Theory”, “Two and a Half Men” y muchos clásicos más. Adicional a ello, mostrará sus propias producciones como “The Undoing”, “Euphoria”, “Watchmen” y “Tenet”, así como la precuela de “GOT” y “House of the Dragon”.

Sin embargo, una de las propuestas que más llama la atención es que mostrará las películas de WarnerBros solamente 35 días después de su estreno en las salas de cine, sin ningún costo adicional. Por esto y más cosas, te damos a conocer todo lo que debes saber sobre la llegada de HBO Max a Latinoamérica.

-Cuándo llega-

HBO Max será lanzada este martes 29 de junio, simultáneamente en 39 países de América Latina y el Caribe. Cabe precisar, que tendrá los mismos contenidos de Estados Unidos, lo que incluye el estreno paralelo de las películas de Warner tanto en cines como en el servicio de streaming.

-Planes de suscripción-

HBO Max ofrecerá dos planes de suscripción mensual: estándar y móvil; además, brindará un periodo de prueba de siete días y una llamada “zona de degustación” sin costo alguno en la que se podrá disfrutar de series y documentales.

Plan estándar

Podrás disfrutar de HBO Max en todas tus pantallas.

Tendrás acceso en tres dispositivos a la vez.

Tiene reproducción en HD y 4K.

Podrás descargar tus series y películas favoritas para verlas el día y lugar donde quieras.

Configuración de cinco perfiles personalizados.

Plan móvil

Podrás disfrutar de HBO Max en tabletas y teléfonos móviles.

Sólo podrás tener acceso en un dispositivo a la vez.

La reproducción será en definición estándar.

Podrás descargar tus series y películas favoritas para verlas el día y lugar donde quieras.

Tanto en el plan estándar como en el móvil se tendrá acceso al mismo catálogo.

-Precios por países-

Plan estándar x 1 mes

Si deseas saber todo sobre los pagos por un mes, HAZ CLIC AQUÍ.

PAÍS PRECIO x 1 MES Argentina $ 322.56 ARS Bolivia $ 39.99 BOB Chile $ 6,900.00 CLP Colombia $19,900.00 COP Costa Rica $ 3,999.00 CRC República Dominicana $ 349.00 DOP Ecuador $ 5.99 USD El Salvador $ 5.99 USD Guatemala $ 44.99 GTQ Honduras $ 149.00 HNL México $ 149.00 MXN Nicaragua $ 219.00 NIO Panamá $ 5.99 USD Paraguay $ 36,900.00 PYG Perú $ 29.90 PEN Uruguay $ 299.00 UYU

Plan móvil x 1 mes

Si deseas saber todo sobre los pagos por un mes, HAZ CLIC AQUÍ.

PAÍS PRECIO x 1 MES Argentina $ 218.90 ARS Bolivia $ 29.99 BOB Chile $ 4,900.00 CLP Colombia $13,900.00 COP Costa Rica $ 2,999.00 CRC República Dominicana $ 239.00 DOP Ecuador $ 3.99 USD El Salvador $ 3.99 USD Guatemala $ 32.99 GTQ Honduras $ 109.00 HNL México $ 99.00 MXN Nicaragua $ 159.00 NIO Panamá $ 3.99 USD Paraguay $ 27,900.00 PYG Perú $ 19.90 PEN Uruguay $ 199.00 UYU

Plan estándar x 3 meses

Si deseas saber todo sobre los pagos por tres meses, HAZ CLIC AQUÍ.

PAÍS PRECIO x 3 MESES Argentina $ 871.34 ARS Bolivia $ 109.90 BOB Chile $ 18,900.00 CLP Colombia $ 52,900.00 COP Costa Rica $ 10,990.00 CRC República Dominicana $ 949.00 DOP Ecuador $ 15.99 USD El Salvador $ 15.99 USD Guatemala $ 119.90 GTQ Honduras $ 399.00 HNL México $ 399.00 MXN Nicaragua $ 599.00 NIO Panamá $ 15.99 USD Paraguay $ 99,900.00 PYG Perú $ 79.90 PEN Uruguay $ 799.00 UYU

Plan móvil x 3 meses

Si deseas saber todo sobre los pagos por tres meses, HAZ CLIC AQUÍ.

PAÍS PRECIO x 3 MESES Argentina $ 590.85 ARS Bolivia $ 81.90 BOB Chile $ 13,500.00 CLP Colombia $ 37,900.00 COP Costa Rica $ 7,999.00 CRC República Dominicana $ 659.00 DOP Ecuador $ 10.99 USD El Salvador $ 10.99 USD Guatemala $ 89.90 GTQ Honduras $ 299.00 HNL México $ 269.00 MXN Nicaragua $ 419.00 NIO Panamá $ 10.99 USD Paraguay $ 73,900.00 PYG Perú $ 53.90 PEN Uruguay $ 539.00 UYU

Plan estándar x 12 meses

Si deseas saber todo sobre los pagos por doce meses, HAZ CLIC AQUÍ.

PAÍS PRECIO x 12 MESES Argentina $ 2,737.80 ARS Bolivia $ 339.00 BOB Chile $ 58,900.00 CLP Colombia $ 169,900.00 COP Costa Rica $ 33,900.00 CRC República Dominicana $ 2,899.00 DOP Ecuador $ 49.99 USD El Salvador $ 49.99 USD Guatemala $ 389.00 GTQ Honduras $ 1,249.00 HNL México $ 1,249.00 MXN Nicaragua $ 1,899.00 NIO Panamá $ 49.99 USD Paraguay $ 334,900.00 PYG Perú $ 254.90 PEN Uruguay $ 2,499.00 UYU

Plan móvil x 12 meses

Si deseas saber todo sobre los pagos por doce meses, HAZ CLIC AQUÍ.

PAÍS PRECIO x 12 MESES Argentina $ 1,823.17 ARS Bolivia $ 249.00 BOB Chile $ 41,900.00 CLP Colombia $ 119,900.00 COP Costa Rica $ 24,900.00 CRC República Dominicana $ 1,999.00 DOP Ecuador $ 34.99 USD El Salvador $ 34.99 USD Guatemala $ 279.90 GTQ Honduras $ 899.00 HNL México $ 829.00 MXN Nicaragua $ 1,399.00 NIO Panamá $ 34.99 USD Paraguay $ 249,900.00 PYG Perú $ 167.90 PEN Uruguay $ 1,699.00 UYU

-¿Cómo suscribirme?-

Para suscribirte a HBO Max, la plataforma debe estar disponible; es decir, a partir del 29 de junio podrás empezar a vivir emociones al máximo con el contenido icónico que trae.

En el caso no quieras perderte de nada, registra tu correo electrónico ingresando a HBOMax.com para estar enterado.

-¿Cómo descargar el app?-

HBO Max es una plataforma completamente nueva. Si ingresas desde tu dispositivo móvil tendrás que descargar la aplicación de HBO Max y si ingresas desde tu computador a HBO GO, la plataforma te redirigirá a HBOMax.com para completar el proceso.

-¿Qué podrías ver?-

HBO MAX se lanzó en mayo de 2020 en Estados Unidos y ya es una realidad en muchas partes del mundo. Actualmente la plataforma cuenta con 17,2 millones de suscriptores y la estrategia de Warner para hacerla crecer es muy audaz: estrenará 17 películas en cines y en HBO Max al mismo tiempo. Entre ellas se destacan el corte de Zack Snyder de Justice League, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Dune y The Matrix 4.

El servicio de streaming contaría con más de 10,000 horas de contenido, incluyendo 31 producciones originales y 38 series de HBO en su primer año, y WarnerMedia planea agregar 50 títulos nuevos para el segundo año.

-Catálogo de películas-

A continuación, la lista completa de series y películas que tendrá HBO Max Latinoamérica.

DC

Wonder Woman (2017)

Wonder Woman 1984 (2021)

Suicide Squad (2016)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

The Dark Knight Rises (2013)

Batman Begins (2005)

Green Lantern (2011)

The Lego Batman Movie (2017)

Películas del universo animado de DC

Batman, Batman Returns, Batman Forever y Batman y Robin.

El corte de Zack Snyder de Justice League (2021)

Shazam! (2019)

Aquaman (2018)

Joker (2019)

WARNER BROS

The Little Things

Judas and the Black Messiah

Tom & Jerry

Godzilla vs. Kong

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

In The Heights

Space Jam: A New Legacy

The Suicide Squad

Reminiscence

Malignant

Dune

The Many Saints of Newark

King Richard

Cry Macho

Matrix 4

ORIGINALES DE HBO

Game of Thrones (2011-2019)

Westworld (2016)

Barry (2018)

True Detective (2014)

Big Little Lies (2017-2019)

Sillicon Valley (2014-2019)

Veep (2012-2019)

The Wire (2002-2008)

The Sopranos (1999-2007)

Chernobyl (2019)

The Undoing (2020)

Succession (2018-2019)

Watchmen (2019)

Euphoria (2019)

Curb Your Enthusiasm (2000)

Especial de Friends (2021)

Tenet (2020)

The Flight Attendant (2020)

Gossip Girl (2021)

Sex and the City (2021)

Sarah Jessica Parker ya había señalado que "Sex and the City" regresaría con HBO Max. (Foto: Ethan Miller / AFP)

OTRAS CADENAS

Rick y Morty (2013)

Doctor Who (2005)

The Fresh Prince of Bel-Air (1990-1996)

Luther (2010-2019)

Doom Patrol (2019)

The Office (UK) (2001-2003)

South Park (1997)

Friends (1994-2004)

The Big Bang Theory (2007-2019)

Two and a Half Men (2003-2015)

Batwoman (2019)

Katy Keene (2020)

Adventure Time

Batman: The Animated Series

The big bang theory regresa con esta plataforma de streaming. (Foto: CBS)

CLÁSICOS

The Matrix (1999)

Armageddon (1998)

Great Expectations (1998)

Good Will Hunting (1997)

One Fine Day (1996)

Babe (1995)

Braveheart (1995)

Home Alone 2: Lost in New York (1992)

Out of Africa (1985)

Gremlins (1984)

Blade Runner: The Final Cut (1982)

Friday the 13th (1980)

The Shining (1980)

Apocalypse Now (1979)

Piranha (1978)

Annie Hall (1977)

2001: A Space Odyssey (1968)

Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

Casablanca (1942)

Citizen Kane (1941)

The Wizard of Oz (1939)

Saga Police Academy (1984-1994)

IT (2017)

Saga Lethal Weapon (1987-1998)

Saga Die Hard/La Jungla de Cristal (1988-2013)

Saga Nightmare on Elm Street (1984-2010)

Saga Alien (1979-1997)

Saga Jaws/Tiburón (1975-1987).

Los Gremlins, de 1984, retornan para quienes se suscriban en HBO Max. (Foto: Warner Bros.)

STUDIO GHIBLI

El viaje de Chihiro (2001)

Mi vecino Totoro (1998)

La princesa Monoke (1997)

El castillo en el cielo (1986)

La tumba de las luciérnagas (1988)

La colina de las amapolas (2011)