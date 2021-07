Ver una película o serie en streaming se ha convertido en uno de los pasatiempos preferidos en pandemia, ante la imposibilidad de ir al cine. Y el catálogo de títulos es cada vez mayor de acuerdo al servicio que se contrata, ya sea Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video o el recién llegado HBO Max.

HBO Max

Fue lanzada en mayo del 2020 en Estados Unidos y desde esta semana está disponible en Perú y toda Latinoamérica. La plataforma ofrece títulos clásicos como ‘Game of Thrones’, ‘Friends’, ‘Harry Potter’, ‘El Señor de los Anillos’ y ‘Two and a Half Men’. Y también producciones propias como ‘The Undoing’, ‘Euphoria’, ‘Watchmen’ y ‘Tenet’, e incluso la precuela de ‘Game of Thrones’ y ‘House of the Dragon’.

Además, Warner ha anunciado que 17 películas se estrenarán en cines y en HBO Max al mismo tiempo. Entre ellas Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat y The Matrix 4. Mientras que en otros casos las producciones se estrenarán 35 días después de su estreno en la pantalla grande.

Costos: Los planes se separan por Móvil (para ver contenido en un solo dispositivo como smartphone o tablet) que cuesta S/ 20 al mes y Estándar (para ver en hasta tres dispositivos en HD y 4K) a S/ 30. Actualmente hay un descuento que va hasta el 31 de julio próximo del 50% en dichas tarifas (S/ 9.95 y S/ 14.45).

También se anunciaron planes para más adelante por tres meses (móvil S/ 53.90 y estándar S/ 79.90) y por 12 meses (móvil S/ 167.90 y estándar S/ 154.90).

Netflix

La plataforma pionera ostenta más de 5,000 títulos entre películas, series, novelas, animes y documentales, que se renuevan constantemente, y muchos de ellos son producciones propias. Destacan algunas series en español como ‘Élite’, ‘Lupin’ y ‘La Casa de Papel’, y otras en inglés como ‘Cobra Kai’, ‘Stranger Things’ o ‘Umbrella Academy’. También se pueden encontrar producciones peruanas como ‘El Último Bastión’, ‘La Hora Final’, ‘Canción sin Nombre’ y ‘No me digas solterona’.

Costos: Netflix tiene tarifas planas mensuales en tres planes. El Básico cuesta S/ 24.90, para ver contenido en SD (480p) en teléfono, tablet, computadora o TV. El Estándar de S/ 34.90 al mes, con calidad de video Full HD (1080p) y el Premium que tiene una tarifa de S/ 44.90 al mes con contenido 4K y HDR.

Disney Plus

Lanzado oficialmente en el 2019 y con presencia en Perú el año pasado, Disney+ ya suma más de 100 millones de suscriptores en el mundo. Su éxito se debe principalmente a que cuenta con todo el catálogo de Disney y Marvel, por lo que se pueden encontrar producciones como ‘The Mandalorian’, ‘Soul’, ‘Wanda Vision’, ‘High School Musical La Serie’ y la reciente ‘Raya y el último dragón’. Sin contar clásicos como la saga de ‘Star Wars’, ‘Dumbo’, ‘Tarzán’, ‘Pocahontas’ y ‘El Rey León’.

Cabe indicar que en diciembre pasado un ejecutivo de Disney le comentó a Gestión que viene desarrollando 70 producciones en Brasil, México, Argentina y Colombia. Y Perú y Chile podrían ser considerados a través de algún talento local u otro factor.

Costos: Actualmente, Disney Plus cuenta con una tarifa mensual de S/ 25.90 y una tarifa anual de S/ 259.90.

Prime Video

El streaming de Amazon tiene un variado catálogo con títulos como ‘The Walking Dead’, ‘How I Met Your Mother’, ‘The Office’ y ‘Seinfeld’. Asimismo, hay clásicos como ‘Pulp Fiction’, ‘El padrino’, ‘Forrest Gump’, ‘Jurassic Park’, ‘Qué bello es vivir’ o ‘Mars Attacks!’. Y destacan producciones propias como ‘Transparent’, ‘Homecoming’, ‘Mozart in the Jungle’, ‘Sneaky Pete’, ‘The Man in the High Castle’, ‘Hand of God’ y la reciente ‘De viaje con los Derbez’.

Costo: El servicio se vio obligado a bajar su tarifa anterior que era de US$ 5.99 a S/ 16.99 mensual.

Otros servicios

Aunque son menos conocidos están en la lista AppleTV+ que tiene una serie de producciones propias (Apple Originals) y el costo de suscripción es de S/ 16.90 al mes.

Otro servicio es el de Paramount+ con títulos como ‘The Handmaid’s Tale’, ‘Street Angel’ y ‘Yellowstone’. Tiene un costo de S/ 14.90 mensual.