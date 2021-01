Empresas







Natura: Brasil no está haciendo demasiado para frenar tala ilegal La comunidad empresarial está teniendo discusiones positivas con el vicepresidente Hamilton Mourão, quien ha tomado la iniciativa en los asuntos de la Amazonía, aseguró un alto ejecutivo del fabricante de cosméticos Natura & Co. Pero estas conversaciones aún no se están reflejando en las acciones del gobierno, dijo.