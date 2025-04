Agencia Bloomberg 03/04/2025 13H06 - ACTUALIZADO A 03/04/2025 13H18

Merama Inc., un holding de comercio electrónico latinoamericano, recaudó US$ 215 millones en una ronda de financiación de capital y deuda que valoró la empresa en más de US$ 1,000 millones y atrajo a inversores como Marcel Telles, fundador de 3G Capital.