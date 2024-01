La compañía está trabajando con JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Bank of America Corp. sobre una posible cotización en bolsa en el primer semestre del año, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque la información no es pública. Aún no se ha tomado una decisión final y los planes podrían no progresar, añadieron.

Tiendas 3B no respondió a mensajes en busca de comentarios. Los representantes de los bancos declinaron comentar.

A pesar de que México ha tenido muy pocas OPI desde 2018, las ventas de acciones se han recuperado principalmente gracias a las ofertas posteriores de empresas de propiedad industrial que aprovecharon el auge fabril del año pasado.

La llamada tendencia de nearshoring también ha creado empleos, lo que —combinado con crecientes programas gubernamentales de ayuda monetaria y salarios más altos— ha impulsado un mayor consumo y crecimiento en la segunda economía de América Latina.

Tiendas 3B, con sede en Ciudad de México, fue fundada por Anthony Hatoum, un libanés-estadounidense que se mudó al país latinoamericano hace unas dos décadas.

Actualmente, opera más de 1,500 tiendas en cerca de una docena de estados de México. Siguiendo el modelo de negocio de la cadena de descuento alemana Aldi, 3B surte una variedad limitada de productos que van desde snacks y comida para mascotas hasta productos de limpieza y pañales a precios competitivos. El “3B” significa “bueno, bonito y barato”.

Uno de los primeros patrocinadores de Tiendas 3B fue Quilvest Capital Partners, un fondo de capital privado propiedad de la familia Bemberg, que fundó la cervecera Quilmes.

