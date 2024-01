La nación recaudó US$ 7,500 millones con la venta de notas globales en dólares con vencimientos a cinco, 12 y 30 años, según personas con conocimiento del tema que pidieron no ser identificadas por no estar autorizadas para hablar del tema.

Si bien el sentimiento en los mercados globales era negativo, la demanda en libros para esta oferta habría alcanzado los US$ 20,000 millones, dijeron las personas consultadas. Se asignó el precio para los tres tramos de la operación en 115, 215 y 235 puntos base por arriba de los bonos del Tesoro, respectivamente, dijeron las personas, ya que la guía se ajustó con respecto a la orientación inicial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador está aumentando el gasto en su último año en el cargo, acumulando el mayor déficit fiscal del país desde 1988 mientras aumenta los programas de apoyos en efectivo y busca terminar proyectos históricos antes de las elecciones de junio.

Es un cambio respecto de su habitual austeridad fiscal, que había sido un lastre para el peso en los últimos años cuando la estabilidad de México se destacó en los mercados emergentes.

AMLO presupuestó apoyo para la petrolera estatal Petróleos Mexicanos por primera vez este año después de hacer varias inyecciones de efectivo y otorgarle exenciones fiscales. Mientras tanto, los legisladores triplicaron con creces el límite de US$ 18,000 millones para la deuda externa en el presupuesto de 2024 en comparación con el límite de 2023, en medio del gasto en proyectos que incluyen un tren en el istmo y una nueva refinería.

Emisiones de bonos en moneda dura de México desde finales de 2020.

Como resultado, se espera que México experimente el mayor aumento en la emisión neta de deuda entre sus pares regionales este año, dijo Nathalie Marshik , director gerente de renta fija de BNP Paribas en Nueva York, en una nota el mes pasado.

El martes por la mañana, autoridades en México promocionaron el aumento en 2024 del 25% en el programa de ayuda en efectivo para personas de la tercera edad a 6,000 pesos cada dos meses, como parte de un programa presentado por AMLO que ha duplicado los pagos desde 2021.

El anuncio ayudó a que los bonos del país estuvieran entre los de peor desempeño en los mercados emergentes, con los bonos con vencimiento en 2053 cayendo 2 centavos contra el dólar.

El estratega de BBVA México, Miguel Iturribarria , dijo que pese al aumento en la emisión, México ha mantenido estable la deuda total como proporción de su producto interno bruto en comparación con otros mercados emergentes.

“En el corto plazo no es preocupante una mayor emisión de deuda tanto en moneda local con externa”, afirmó. “Sin embargo, hacia los próximos años, de mantenerse esta tendencia de un incremento en el déficit, el mercado podría empezar a incorporar una mayor prima de riesgo en los bonos”.

Barclays Plc, Bank of America Corp , JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Santander están a cargo de la transacción.

Aparte de México, que tradicionalmente accede a los mercados a principios de año, Eslovenia anunció el martes que había contratado bancos para la venta de un bono a 10 años, que espera lanzar en un futuro próximo.