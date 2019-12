La empresa Minera Yanacocha prevé invertir unos US$ 2,250 millones en la ampliación de áreas y equipos en la mina Yanacocha, en Cajamarca, en un periodo que comprende desde el 2020, en diferentes áreas y dependiendo del tipo de componente.

Al respecto, la minera presentó una segunda modificación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Senace en el cual se plantea hacer ampliación o modificación de componentes principales en la unidad minera Yanacocha, así como la construcción de instalaciones auxiliares para brindar soporte a las etapas de construcción y operación.

La propuesta permitirá mantener una producción rentable de mineral de oro, cobre y plata. La empresa espera operar bajo este proyecto en Yanacocha hasta el año 2040, y una etapa de cierre de siete años.

El objetivo es aumentar la extracción de mineral de óxidos del tajo Chaquicocha para su procesamiento y beneficio (principalmente oro). También apunta a mejorar la eficiencia operativa a través de la mezcla de relaves.

Con esta modificación, la empresa minera también considera un nuevo presupuesto, que alcanza un valor de US$ 7,210.6 millones en todas sus etapas (construcción, operación, pre cierre y cierre).

Cabe precisar que en la anterior modificación de EIA (MEIA) presentada por Yanacocha en el 2018, precisaba que la inversión en la construcción de nuevos componentes en la mina era de US$ 2,100 millones. La actual inversión (US$ 2,250 millones) representa un 7.1 % de incremento con respecto al MEIA anterior.

Propuestas y modificaciones

Yanacocha propone la ampliación en el tajo Chaquicocha (etapa 3), el cual presenta reservas de oro en óxidos. La etapa 3 fue aprobada para operar hasta el año 2027. Actualmente se encuentra en construcción y operación. Se espera que esta ampliación entre en sinergia con la operación actual a partir del año 2020, y que desde el año 2021 al 2027 entre en etapa de explotación

También se propone la modificación del diseño de las galerías subterráneas (Chaquicocha subterráneo), a fin de reducir sectores de minado, y el rediseño de algunos sectores con la finalidad de optimizar las actividades de explotación. La construcción de estas instalaciones de soporte se hará entre los años 2021 y 2022. La operación de las galerías subterráneas desde el año 2020 hasta el 2040.

Otra modificación comprende el depósito de desmonte (relleno Carachugo), en donde las actividades de construcción se iniciarán en el año 2020 y que siga en actividad hasta el año 2040. También se propone la habilitación de un nuevo depósito de desmonte. La construcción se iniciará en el 2022, y la operación será entre los años 2023 al 2027.

También se considera una modificación de la planta de procesos La Quinua, así como modificación del depósito de Arenas de Moliendas (Fases Norte y Sur). También se prevé la construcción de un nuevo depósito de relaves denominado La Quinua, entre otros componentes (instalaciones auxiliares).

Cabe precisar que la anterior modificación de EIA presentada por Yanacocha a inicios del 2018 presentaba un monto de US$ 6,739 millones. De ese total, unos US$ 2,100 millones correspondían a la etapa de construcción y otros US$ 4,100 millones era la etapa de operación. Inicialmente, la vida útil de las operaciones en Yanacocha era hasta el año 2029 más cuatro años de cierre final, y con la modificación esa vida útil en Yanacocha quedaba ampliada hasta el año 2040.