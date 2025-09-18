La compañía trabaja con GNV, pero según la gerencia, apunta hacia los vehículos eléctricos. (Foto: Metalval)
Desde Trujillo, una ciudad que en los últimos años se ha convertido en un polo industrial del sector automotriz según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Metalval busca consolidar su participación en el mercado de carrocerías de buses y minibuses. La empresa, creada en 2020 y vinculada previamente a Metalbus, proyecta un mayor crecimiento en un escenario donde la demanda por transporte formal y con menores impactos ambientales viene aumentando en el país.

