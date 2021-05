El sector gastronómico aún permanece golpeado por la pandemia. Y es que los aforos reducidos han hecho que una gran cantidad de restaurantes cierre al no soportar los costos fijos de mantener el negocio por la baja de ingresos.

Sin embargo, la expectativa de una posible reactivación hacia el 2022 está haciendo que las inversiones para mejorar los equipamientos se empiecen a dar, y la tendencia por más cocinas ocultas vaya al alza.

Carlos Bonilla, socio de Mepol, empresa parte del grupo GC Corp dedicada al rubro gastronómico en sus diferentes etapas, sostiene que en estos últimos meses se ha elevado la importación de equipamiento de cocinas ante la mayor demanda de los clientes.

“Nosotros empezamos nuestro negocio, paradójicamente, en medio de la pandemia, la competencia dejó de vender equipos y quisimos apostar por ello para estar preparados cuando esto acabe”, refiere Bonilla.

Hasta el momento han traído equipamiento por medo millón de dólares. Y con el fin de acercar la oferta al consumidor, están próximos a lanzar el primer outlet gastronómico en Lima.

“Será una oferta con precios más económicos y con una manera de dar un ´salvavidas´ para el sector con el renting de equipos gastronómicos, viendo que no es necesario invertir US$ 10,000 en un equipo cuando puede pagar US$300 o US$ 400 al mes por el alquiler, y lo que resta lo puede invertir en otro gasto”, sostuvo.

Precios

La gama de precios en venta que maneja la empresa puede ir desde hornos de US$ 37,000 o US$ 27,000 hasta uno de US$ 1,700, enfocándose tanto para el sector A como para el C que son los emprendedores.

El outlet se ubicará en Chorrillos, y será permanente en un espacio de 250 metros cuadrados con un almacén de 500 metros cuadrados.

Se espera que al mes, se coloquen entre 15 y 20 equipos cuyo valor diferencial es la tecnología. Esto es traer equipos que mejoren la productividad frente a los equipos tradicionales.

Un ejemplo de ello, dice Bonilla es que para un negocio como pollerías, la inversión con equipos de tecnología puede ser de US$ 100 mil, pero si hablamos de equipos tradicionales puede ser la mitad.

“Pero con un equipo con tecnología en un espacio de metro y medio cuadrado podemos tener 96 pollos en 50 minutos”, refiere.

Los dark kitchen

Un foco importante es el de los “dark kitchen” o cocinas ocultas, que se pueden trabajar en 15 metros cuadrados con inversiones de US$ 15,000 a US$ 20,000 solo en equipos, refiere.

“Vemos que cadenas de hoteles están también migrando a cocinas ocultas, que de una u otra manera buscan como mantenerse a flote, y empiezan a sacar marcas propias de restaurantes, como el caso de Hoteles Estelar, Sheraton, Westin o Casa Andina en Miraflores. Estos últimos han salido con su marca propia y se ubican en Pedidos Ya y Rappi, para la entrega por delivery”, señala Bonilla.

Cabe precisar que otro proyecto que tienen es el lanzamiento de la Escuela Técnica de Capacitación Gastronómica y ya trabajan con empresas como Sodexo con el fin de capacitar a las empresas para el manejo correcto de equipos gastronómicos.