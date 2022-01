La pandemia del COVID-19 causó estragos en diversos sectores económicos tras su inicio en el 2020. La publicidad y el marketing no fueron la excepción con la llegada del coronavirus a Perú.

Según Kantar, los consumidores han sentido un alejamiento de las marcas que estuvieron presentes en todo momento, por lo que se ha vuelto imperiosa la necesidad de que las compañías estén presentes en los medios.

Y aunque el sector del marketing digital cobró relevancia durante el 2021 debido a la transformación digital acelerada de diversas empresas, existe varios desafíos por superar, así como algunas oportunidades que deberán ser aprovechadas este año de la mano de las tendencias que destacarán para elevar la presencia de las empresas en la mente del consumidor.

“Las empresas no tuvieron un rol protagónico durante la etapa de pandemia. No hubo una planificación de esta gestión ante la crisis, algo que muchas veces no existe dentro de un departamento de marketing en todas las compañías”, refiere Jeniffer Cruces, gerente país en Perú de MarketLogic.

“Las marcas hoy en día, después de lo que pasó, tienen que tener este rol activo en digital. Estar en digital es clave, ya no es opcional porque ahí están nuestros consumidores y ellos recuerdan a las marcas que los acompañan en los momentos difíciles”, añade.

Tendencias en marketing digital 2022

Según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el 60% de los nuevos productos fracasan debido a un problema de comunicación. Es en esa línea que actualmente la innovación es clave para crear nuevas oportunidades para que las marcas conecten con sus audiencias, según Cruces.

Una de las tendencias será el ‘Account Based Marketing’ (Contenido segmentado en base a pequeños grupos de clientes). Esta es una técnica de alta precisión para crear y publicitar contenido específico para usuarios segmentados por su perfil de consumo.

Otra tendencia relacionada con la anterior es el auge del marketing de contenidos o ‘inbound marketing’. La experta refiere que, en la actualidad, el 26% de los presupuestos publicitarios se invierten en marketing de contenidos, mientras que el 82% de los gerentes de marketing lo considerarán dentro de su plan 2022.

“Las empresas lo primero que empezaron a recortar es publicidad y marketing en pandemia. Siempre lo primero que cortan es la publicidad en época de crisis. No hubo una gestión adecuada y, por ende, tampoco del valor de la comunicación. Eso es algo que debe cambiar”, señala la ejecutiva.

Crear contenido que genere interacción es uno de los grandes retos para las marcas. La autenticidad de las marcas es cada vez más valorada por los consumidores al momento de decidir una compra. Es por ello que otra de las novedades para el 2022 será el ‘marketing gaming’, ya que, según un estudio de Havas, casi el 70% de la población peruana está jugando en cualquier hora del día, incluidos jóvenes y adultos.

“Se debe planificar una estrategia de comunicación, estar dentro de ese juego. Existe alianzas de marcas con estas empresas de ‘gaming’, con contenidos asociados hacia el juego. Este tipo de marketing se trata de anuncios que aparecen dentro, pero también se puede referir al tipo de contenido dentro del juego”, precisa.

Para la gerente de MarketLogic, también será necesario que las empresas interactúen de forma más seguida con sus consumidores. “Deben tener en mente que estamos viviendo la evolución del marketing ‘Customer centered’ (centrada en el cliente) al marketing ‘Human centered’ (centrada en el ser humano). Un enfoque centrado en el ser humano implica que las empresas deben empezar a priorizar el construir relaciones con sus audiencias antes que solo enfocarse en medir las ventas”.

VIDEO RECOMENDADO

La inmunización de los menores comenzará el lunes 24 de enero, empezando con quienes tienen 10 y 11 años y aquellos niños con comorbilidad.