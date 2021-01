En su duodécimo año en el mercado, la marca peruana de ropa urbana Nocaut pondrá este 2021 un ambicioso plan de crecimiento, que incluirá nuevos productos, apertura de tiendas, y seguir consolidando la firma en el extranjero. Estos proyectos se dan semanas después de haber cerrado un 2020 con un incremento del 30% en ventas con respecto al 2019, sostenido completamente por el canal online.

Además de su propio e-commerce con el que trabajan desde el 2016, la marca se vende desde el 2019 a través de las tiendas online de Falabella y Ripley en Perú. Y en febrero tienen previsto firmar con Falabella Chile para colocar sus productos en ese mercado. Esto responde a que la marca tiene fuerte presencia internacional. De hecho, el 60% de sus ingresos provienen de ventas en el extranjero.

Los principales mercados a los que envían sus productos por delivery son España, México, Chile, Colombia y Argentina. El ticket promedio para el extranjero es de US$ 150, mientras que en Perú es de S/ 300. Las poleras son los productos que más salida han tenido en estos últimos meses, pero también ofrecen pantalones, shorts, gorras, medias, zapatillas y accesorios.

Según explicó Hugo Collazos, fundador de la marca, “la estrategia nunca fue posicionar la marca en Perú”. Y esto lo logró al vincular a Nocaut con la cultura hip hop. El empresario era seguidor de las batallas de rap callejeras desde hace años y empezó auspiciando estos eventos.

El siguiente paso fue buscar a los freestylers de otros países con potencial y le resultó. Es así como su marca ganó exposición al firmar contrato con improvisadores de Argentina (Cacha), Chile (Metalingüística) y España (Bnet, Zasko y BTA), que empezaron teniendo unos pocos miles de seguidores y ahora suman millones por el auge de esta disciplina.

Volviendo a las novedades para este año, planean retomar la apertura de tiendas físicas, según como avance la pandemia. El showroom que tenían en Surco lo tuvieron que cerrar, pero para este año tienen en mente abrir diez tiendas. La inversión inicial se calcula en US$ 100 mil.

“Hemos remado estos años para equiparnos bien como marca, y queremos ir por la experiencia de compra en tiendas. Vengo de la escuela de Aquilino Flores [dueño de Topitop] y apunto a tener una cadena de tiendas con presencia en cada ciudad donde la demanda lo permita”, acotó Collazos.

Ya para el 2022 el plan es comenzar a abrir en otros países. Manejan ofertas para entrar con tiendas a Argentina, México, Chile y España. De hecho, ya tenían previsto abrir una tienda en Madrid desde antes de pandemia, pero los planes se retrasaron.

Lanzamientos

Nocaut tiene como premisa renovar su mercadería cada dos meses. Actualmente tienen la colección 2K21 que fue conceptualizada en Argentina y con la que ofrecen outfits completos, que incluyen ropa, accesorios y zapatillas. El calzado es su más reciente apuesta al que le han dedicado más de un año para su diseño.

Anuncian próximamente una colección de cuero, con billeteras, mochilas y casacas. También para este año lanzarán una línea de prendas urbanas dirigido a mujeres, con diversas temáticas.

Asimismo, seguirán apostando por el hip hop con eventos virtuales, que esperan en algún momento puedan ser presenciales, como Nocaut Battles, para competencias entre amateurs y profesionales, y Nocaut Academy, una escuela donde se enseñarán las disciplinas de break dance, DJ y freestyle.

Origen pugilístico

El origen de Nocaut se remonta al año 2009, cuando Collazos tenía 19 años y empezó con un emprendimiento de hacer polos para un evento de boxeo donde peleaba Kina Malpartida. Tocó puertas y Topitop fue una de las empresas que lo acogió.

Aunque el negocio no fue del todo provechoso, la experiencia le sirvió para ganar contactos. Dos años después conoció al boxeador Jonathan Maicelo con quien también trabajó como imagen de su marca. Poco a poco se iba haciendo un nombre en el mercado.

En el 2011 patentó la marca y empezó vendiendo en Pieers y Topitop. Las prendas fueron logrando la calidad y diseño deseados, y la marca crecía entre el público más joven. “Por eso siempre digo que los jóvenes no deben permitir que les digan que no pueden. A mí me tocó remar, luchar por mis sueños y trabajar muy fuerte. Y lo sigo haciendo porque aún nos falta mucho por hacer”, apuntó Collazos.