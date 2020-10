La empresa de joyería estadounidense Tiffany & Co llegó a un acuerdo con LVMH para bajar ligeramente el precio de su adquisición por el grupo francés de bienes de lujo, una medida que busca poner fin a una disputa legal entre ambas, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.

Las fuentes informaron a Reuters que las partes acordaron bajar el precio de la adquisición de US$ 16,000 millones a US$ 131.5 por acción desde US$ 135 por acción, y que el jueves podría volver a anunciarse que la compra sigue en marcha.

Los representantes de LVMH y Tiffany no quisieron hacer comentarios.

Los nuevos términos significarían un descuento de US$ 425 millones para LVMH, liderada por el multimillonario Bernard Arnault, o menos de 3% del precio inicial del trato.

Una de las fuentes dijo que es probable que el nuevo acuerdo se cierre en enero, suponiendo que obtenga la aprobación de los accionistas de Tiffany. Otra fuente dijo que bajo el nuevo trato Tiffany no tendría restricciones para pagar dividendos hasta el cierre.

El acuerdo inicial tuvo problemas el mes pasado cuando el grupo francés dijo que ya no podía completar la transacción antes del 24 de noviembre.

LVMH citó una intervención política francesa pidiéndole que retrasara la finalización de la adquisición hasta el 6 de enero debido a la amenaza de nuevos aranceles de Estados Unidos sobre los productos franceses, y también lo que describió como el “pésimo” desempeño de la joyería durante la crisis del coronavirus.

Las dos empresas se han enfrentado en un tribunal de Delaware, con Tiffany tratando de obligar a LVMH a cumplir el acuerdo original. El caso está programado para principios de enero.