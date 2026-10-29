Los Portales reportó un EBITDA de S/ 303 millones en los 12 meses terminados en septiembre de 2026, un crecimiento de 56% frente al periodo móvil anterior. El resultado representó un incremento de S/ 108 millones y estuvo impulsado principalmente por el avance de las ventas de la inmobiliaria.

Entre enero y septiembre, la compañía alcanzó ventas por S/ 717 millones, un aumento de 45% frente al mismo periodo de 2025, equivalente a S/ 222 millones adicionales. El crecimiento estuvo vinculado al desempeño de sus negocios de Departamentos y Vivienda Social, que en conjunto acumularon ventas por S/ 282 millones.

Estas dos líneas representaron el 39% de los ingresos de la compañía a septiembre, frente al 23% registrado en el mismo periodo del año pasado. El cambio refleja una mayor participación de ambos negocios en la composición de las ventas de la inmobiliaria.

Habilitación Urbana concentra las mayores ventas

Por su parte, el negocio de Habilitación Urbana registró ventas por S/ 391 millones entre enero y septiembre, un avance de 16% respecto del mismo periodo de 2025. Con ese resultado, se mantuvo como la principal línea de negocio por volumen de ventas entre las actividades detalladas por la compañía en su comunicado.

Vivienda sociaal y departamentos sumaron ventas por S/ 282 millones a setiembre y elevaron su participación conjunta en los ingresos de la inmobiliaria de 23% a 39% frente al mismo periodo de 2025. (Foto: Difusión)

Los resultados se conocen después de una serie de movimientos corporativos y financieros de Los Portales durante 2026. En julio, GR Holding, del Grupo Raffo, completó la adquisición del 50% restante de la inmobiliaria, con lo que consolidó el 100% de su propiedad. La operación había sido anunciada en marzo.

Asimismo, en junio, la empresa anunció la capitalizazción de S/ 320 millones en utilidades acumuladas de 2019 a 2023, lo que elevó su capital social a S/ 573.75 millones. La medida fue presentada como parte de su estrategia para fortalecer su posición financiera y respaldar su plan de crecimiento.