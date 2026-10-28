La antigua fábrica de BSH Electrodomésticos, perteneciente al Grupo Bosch, en el Callao, completó su proceso de venta tras concretarse dos operaciones inmobiliarias que, en conjunto, superaron los US$ 20 millones. La transacción se produce luego del cierre de las operaciones industriales de la compañía. ¿Qué nuevos usos tendrá el predio?

MAK Soluciones Inmobiliarias, firma que intermedió la operación, informó que recientemente se concretó la venta del área remanente del inmueble. Con este último cierre, según la compañía, culmina la comercialización del último activo inmobiliario de la antigua operación industrial de BSH en el Perú.

El complejo industrial, que comprende una superficie total de 35,362.50 metros cuadrados (m²), fue comercializado en dos partes . La primera operación involucró un área de 10,147.50 m², mientras que la segunda comprendió los 25,215 m² restantes.

El predio industrial de 35,362.50 m² se comercializó en dos operaciones. Los nuevos propietarios destinarán los terrenos al almacenamiento y a actividades vinculadas al sector industrial. Foto: MAK Soluciones Inmobiliarias

¿Quiénes son los nuevos propietarios de la antigua fábrica de Bosch?

Los nuevos propietarios, explicó MAK Soluciones Inmobiliarias, destinarán estos espacios a actividades de almacenamiento y comercialización vinculadas al sector industrial, marcando así una nueva etapa para las instalaciones de la antigua fábrica.

En detalle, la primera área vendida se destinará al almacenaje de maquinaria industrial y a la comercialización de vehículos pesados, entre ellos camiones de carga y buses. En tanto, el remanente fue adquirido por una distribuidora ferretera de capital chino con presencia regional. El inmueble será utilizado como almacén para abastecer al sector industrial.

LEA TAMBIÉN Bosch prevé suprimir 1,500 puestos de trabajo hasta 2025 en dos plantas alemanas

De esta manera, las instalaciones que anteriormente albergaron actividades de fabricación de electrodomésticos pasarán a tener nuevos usos comerciales y logísticos.

La operación refleja la adaptación de antiguos predios fabriles a nuevas necesidades de almacenamiento y comercialización industrial. En este tipo de transacciones, factores como la ubicación, los accesos y la infraestructura existente forman parte de la evaluación de los inmuebles.

La antigua planta de BSH Electrodomésticos, ubicada en el Callao, fue parte de una operación industrial vinculada a Coldex desde 1996. BSH anunció el cierre de sus operaciones propias en Perú y Chile en 2024. Foto: Bosch

Del cierre industrial a la venta inmobiliaria

La venta del complejo se produce después de que BSH anunciara, en febrero de 2024, el cierre de su operación propia en Perú y Chile, como parte de un cambio en su modelo de negocio hacia la distribución mediante socios especializados.

Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, el Ministerio de la Producción (Produce) aprobó el Plan de Cierre Detallado Total Definitivo de la planta industrial ubicada en la avenida Elmer Faucett 3551 (Callao).

La historia de esta operación industrial se remonta a 1996, cuando BSH adquirió el control accionario de Coldex. Desde entonces, el negocio abasteció tanto al mercado peruano como a otros países de la región. Cabe precisar que el cierre de la planta y la posterior venta del inmueble corresponden al negocio de BSH Electrodomésticos y no implican la salida de todas las operaciones del Grupo Bosch del mercado peruano.

De hecho, Bosch Electrodomésticos mantiene presencia comercial en el país a través de distribuidores y servicios técnicos autorizados. Por su parte, el Grupo Bosch ha comunicado la continuidad de sus demás operaciones en el Perú.