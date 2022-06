Comentó que la demanda que tiene Leasein (por alquiler de laptops) casi está superando su ritmo de compra, por lo que se ha tenido que establecer un plan de financiamiento, el cual implica un programa de emisión de bonos por US$ 20 millones, que empezaría afines de junio con los primeros US$ 2 millones.

“El plan de financiamiento de este, y los siguientes años, responde a la demanda estimada que se tiene en el mercado local. La primera colocación se espera para fines de mes por un monto de US$ 2 millones, y en el segundo semestre se colocarían otros US$ 3 millones (US$ 7.5 millones en el 2023 y los otros US$ 7.5 millones en el 2024)”, apuntó.

Indicó que los recursos se destinarán en su totalidad para la compra de activos con el fin de ampliar la cobertura de la demanda. Destacó, además, que el startup cuenta con 6,500 laptops disponibles para alquilar, y se espera cerrar el año en 10,000 unidades contando con el financiamiento vía emisión de bonos.

Asimismo, esperan continuar creciendo, con las siguientes emisiones, y contar con 30,000 equipos hacia el 2025, más alineado con la demanda local. Para ello, se tendrán aumentos progresivos conforme se dan también las emisiones, y cobertura de todo el programa (de US$ 20 millones). En ese sentido, el siguiente año, se espera que Leasein tenga más de 15,000 equipos.

“Enfrentar la demanda requería de un proceso de crecimiento acelerado, el cual no se podía hacer con recursos propios o con bancos. Hoy tenemos contratos activos con 500 empresas, y con este número casi todos los equipos están ocupados. Hay una alta tasa de recurrencia pues las empresas que terminan sus proyectos usualmente vuelven cuando se activa uno nuevo”, indicó.

Agregó que las compañías van a seguir utilizando laptops para crecer, pues no se prevé una disrupción tecnológica que las sustituyan, por lo menos en el mediano plazo.

Dioses mencionó que, a través del financiamiento se logrará otro objetivo, que es atender a más empresas del segmento de grandes y a corporativas, con tickets de 500 laptops. Cabe indicar que la composición de los alquileres del startup de rental-tech está principalmente en empresas grandes, medianas, pequeñas y startups.

“Esperamos expandirnos al segmento corporativo de manera más importante en el alquiler y leasing de laptops, sector con el que se ha tenido mayor dificultad por su amplio ticket de demanda. Actualmente se puede atender tickets de hasta 100 laptops, pues no se tiene la espalda financiera. Son cerca de 500 empresas las del segmento corporativo que se espera cubrir con más facilidad”, manifestó.

Expansión a México

Dioses indicó que es posible que la empresa pueda iniciar operaciones el siguiente año en México, en línea con su proceso de expansión más consolidado en Perú.

“Esperamos ofrecer el servicio de alquiler de laptops en otros países como México y Colombia, que son mercados en donde se ha identificado una demanda aún insatisfecha. Las operaciones en otros países es parte del proceso planteado, aunque antes se debe tener una cultura corporativa clara en la organización que permita operar sin la presencialidad de los líderes”, anotó.

Dato

El programa de oferta privada de bonos de titulización por $20 millones de Leasein obtuvo una clasificación de A+ por parte de JCR Latam. Los bonos van dirigidos a inversionistas institucionales.

A mayo de este año los ingresos de la empresa crecieron en 85% y espera mantener el ritmo para el resto del 2022, según Dioses.