A fines de mayo último, y en medio de cuestionamientos por la salida de María Jara como presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la entidad estatal anunció que a partir de junio entrará en funcionamiento la nueva ATU Taxi. La fecha oficial aún no ha sido confirmada.

La nueva aplicación móvil estará habilitada para conductores de taxis autorizados por la ATU, y con vehículos con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Según indicó dicha entidad, la app recopilará los datos de ubicación que permiten el seguimiento del vehículo durante el viaje, incluso, cuando la aplicación no está en uso. Este último aspecto sería uno de los primordiales para los usuarios.

“El beneficio está en lo que me puede dar esta nueva aplicación y no otras. Y al ser estatal, me debe asegurar que hay todo un proceso de ‘background check’ que me asegure que el conductor no tiene antecedentes”, sostiene Ivo Pelagatti, CEO de la empresa de logística y distribución Delcorp.

Otro de los retos que tendrá la aplicación será el desarrollo de un plan de fidelización parecido al diseñado por Uber o Cabify.

En tanto, si la aplicación no ofrece servicios adicionales, el impacto que causaría en los grandes jugadores sería mínimo. No obstante, los pequeños jugadores serían los que compitan directamente con el Estado.

“Creería que las aplicaciones de taxis más pequeñas buscarían desarrollar una alianza con la ATU. Quien rige el mercado es el consumidor, no el conductor”, precisa el ejecutivo de Delcorp.

Por su parte, algunas aplicaciones de taxis por aplicativo existentes en el mercado peruano se mostraron abiertas a la competencia.

“En Uber estamos abiertos a colaborar con organismos y autoridades de todos los niveles, como la ATU, para impulsar de manera conjunta la movilidad y economía de Lima a través de la tecnología”, indicó Uber Perú a Gestión.

De igual manera, Carlos Andrés Mendoza, country manager de Cabify, declaró a este medio que la competencia es positiva y actualmente ya existen más de siete aplicativos de movilidad en el mercado. “Creemos mucho en el rol fundamental que tiene la ATU para organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao”, sostiene, tras considerar como altamente prioritario que los esfuerzos de esta institución se concentren en la formalización, seguridad, integración del transporte y sostenibilidad.

¿Una app ilegal?

Para Mario Zúñiga, de EY Law, la incursión del Gobierno en el mercado de taxis por aplicativo violaría el rol subsidiario del Estado. Aun cuando la actividad no busque lucrar, el solo hecho de que el Estado tenga presencia en el mercado ya vulneraría el principio de subsidiariedad.

“El primer requisito para que una entidad del Estado pueda entrar a un mercado es que no haya suficiente oferta privada, y sí hay varias. La actividad empresarial. No tienes que ser una persona jurídica o tener una empresa establecida para ser un competidor”, explica Zúñiga.

El especialista añadió que la presencia de ATU Taxi en el mercado haría que ésta concentre una parte de la oferta que otra empresa del sector privado podría generar.

“La constitución habla de una necesidad. El Congreso debe permitir mediante una ley la creación de una intrusión pública. Pero si revisas la ley de la ATU, no hay una autorización expresa ni tácita de que esto es parte de la función de la ATU. Ahí hay un gran filtro que -esta iniciativa- no está pasando”, concluye Zúñiga.