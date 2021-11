Hoy vivimos una crisis en la cadena de suministros que afecta severamente a la economía del comercio exterior. Tim Robertson, CEO de DHL Global Forwarding, Américas, comenta que hay tres factores globales que han generado esta situación: la escasez de containers, la congestion en puertos y el aumento masivo de la demanda.

Si bien al principio de la pandemia hubo una caída muy fuerte en la demanda, en la actualidad esta situación ha dado un vuelco.

“La carga marítima tuvo una recuperación muy rápida en la etapa temprana de la pandemia. Pero es importante notar que ya incluso desde antes de la llegada del COVID-19, existía un desbalance significativo en los equipos para brindar estos servicios”, indica.

Robertson comenta que la cantidad de embarcaciones no necesariamente es el problema. “Las principales dificultades son la disponibilidad de containers y la congestión significativa de los puertos en Estados Unidos”, precisa.

Ahora existe una severa ruptura de las cadenas de suministros. Y, como consecuencia, “hoy existen tarifas de carga extremadamente elevadas, que nunca antes se han visto”.

Cargo

“Las tarifas de China a Perú o de China a Estados Unidos oscilan entre los US$ 18,000 y los US$ 25,000 por container. E incluso, por más que se pague el costo, es posible que no se encuentren equipos disponibles al momento”, detalla el CEO de DHL Global Forwarding.

Ante ello, algunos sectores que normalmente transportaban sus productos por mar, ahora han migrado a la vía aérea, como ha ocurrido con la industria de químicos y con algunos commodities.

“Hasta el momento, resulta costo eficiente para ciertas empresas usar carga aérea, debido a los niveles astronómicos de las tarifas de carga marítima”, afirma. “Pero en realidad depende del volumen a transportar, ya que si es muy grande, la carga aérea se vuelve tan costosa como la marítima. Sobre todo porque también se ve impactada por el aumento del precio de los combustibles”.

En este contexto, los servicio de transporte marítimo menor a un contenedor completo y la de transporte multimodal que ofrece DHL Global Forwarding han crecido.

“Este último es un servicio innovador que ha sido bien recibido en países como el Perú. En una primera etapa se envía carga por mar desde China hacia Miami y, posteriormente, se traslada a Lima en avión. Los plazos son más cortos (no tanto como solo carga aérea), pero la economía tras este servicio es más favorable para los importadores en el Perú”, explica.