3 de abril del 2025. Hace 1 año

EE.UU. IMPONE ARANCELES A TODOS LOS PAÍSES Y APLICARÁ 10% AL PERÚ

Donald Trump gravará con tarifas más fuertes de lo previsto al comercio, anuncio que provocó caídas en los mercados financieros casi de inmediato. En nuestro país el impacto será diferenciado dependiendo de sectores y productos, aunque gremio advierte daño para agroexportaciones.

3 de abril del 2025. Hace 1 año. Minsa afirma que hay abastecimiento de suero para un lapso de cuatro meses.

3 de abril del 2025. Hace 1 año

CITI CONSIDERA QUE “SHOCK DESREGULATORIO NO NECESARIAMENTE ES LA PANACEA”

Desde la entidad bancaria apuntaron que, en general, la base de las proyecciones sobre la economía peruana, sin considerar la ejecución de políticas adicionales, tiene “un sesgo al alza y mejorando”, explicado en las mejoras en el precio del cobre, que “potencia las ganas del sector privado”. Gobierno anunció un primer paquete de su “shock desregulatorio” el último lunes, con más de 400 medidas para diversos sectores, buscando optimizar el dinamismo de la economía peruana abordando aspecto de sobrerregulación.

3 de abril del 2025. Hace 1 año

LA FORTUNA DE EDUARDO HOCHSCHILD ASCIENDE A US$ 2,400 MILLONES

La riqueza del empresario se duplicó en solo dos años, impulsada por el desempeño de su negocio minero, que en 2024 alcanzó su mejor resultado en 13 años. Además de la minería, mantiene inversiones en educación, arte y cemento. Eduardo Hochschild Beeck amasa una fortuna de US$ 2,400 millones, convirtiéndose en el único peruano que aparece en la Lista Forbes del 2025. Sobre los hombros del empresario recae el pesode un imperio heredado hace más de 20 años. Su historia comenzó lejos de las oficinas, como asistente de seguridad en la mina Arcata (Arequipa), una de las propiedades clave del grupo minero fundado por su tío abuelo.