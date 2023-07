En el mismo periodo, por su parte, el impuesto a la renta recaudado se contrajo un 19.4%, por una menor contribución en los pagos; mientras que el Régimen de Mype Tributario cayó 7%, según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Jorge Picón, abogado socio de Picón & Asociados, señaló que una solución para estos problemas entre la Mypes y los sistemas tributarios, es contar con un régimen más parecido al Régimen RUS , pero con mayores ingresos y que contenga un pago de seguridad social, debido a que en el actual solo se paga un mínimo de renta y de exceso.

“El sistema tributario debe ser más parecido al RUS, que es en base a las ventas brutas. Entonces, le puedes dar a las Mypes algunos mecanismos de deducciones, pero como alternativas, no como obligación . Porque simplemente ellos no son empresas que pueden asumir costos de un contador, lo cual lleva a que a veces tercericen su contabilidad y manejen la tributación como cualquier cosa”, añadió.

Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS): En este régimen tributario se encuentran las personas que tienen un pequeño negocio cuyos principales clientes son consumidores finales. Las ventajas que ofrece este régimen es que no se llevan registros contables. Solo se efectúa un pago único mensual en función a las categorías que tiene.

El abogado agregó también que el otro desafío del sistema tributario para las Mypes es la persistente informalidad, un problema que afecta la tributación en general.

“La Cámara de Comercio de Lima sacó una estadística de una encuesta que ellos habían hecho en la que planteaban que más del 50% de las empresas Mypes no tienen RUC porque simplemente no lo consideran pertinente o no hay una percepción de riesgo alrededor de eso”, remarcó.

Según dijo, los cuatro regímenes tributarios han demostrado ser insuficientes para el tipo de demanda que ordenan las Mype.

“Lo primero que se tiene que hacer es convertirlo a sencillo. No se pueden tener 4 regímenes similares, son un enredo. Segundo, no se puede obligar a las empresas a llevar una contabilidad, porque es un costo que no van a poder asumir”, señaló.

Walker Villanueva, socio del área de Impuestos y Comercio Internacional de PPU, destacó que otra solución es derogar y promulgar un régimen integral para evitar confusión entre los contribuyentes.

“Lo que hay que hacer es derogarlo y promulgar un régimen integral en el que se conjugue el tema tributario y laboral, cada uno con sus propios límites. Las normas laborales tienen el régimen laboral de la mediana y pequeña empresa con ciertos parámetros en función a un número de trabajadores. En cambio, el régimen del RUS, el régimen del MYPE, no tiene esos parámetros laborales con otros parámetros, lo cual genera confusión”, sostuvo.

El abogado indicó además que debe haber una solución integral que tome en cuenta todos los frentes que conviertan en un atractivo a las pequeñas empresas a formalizarse, dado que actualmente “formalizarse no les genera ningún beneficio, sino más bien dolores de cabeza”.

”Creo que es tiempo de que se plantee seriamente un verdadero régimen tributario, laboral y - diría-financiero para este sector de la mediana, pequeña empresa y micro empresa”, concluyó.

Mypes de Gamarra

Según Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, el 99.5% de las empresas que operan en Gamarra son Mypes, de las cuales la gran mayoría se encuentran bajo el régimen de tributación RUS.

“Otras están en el régimen Mype que es para quienes generan menos de 17,00 UIT al año, y otras en el general; pero la realidad es que cada día es más difícil para las Mype seguir asumiendo responsabilidades tributarias”, acotó.

En suma, la representante de la Mypes en Gamarra señaló que un sistema tributario óptimo debe favorecer el desarrollo de las unidades productivas de las empresas, incluyendo “plantear reducciones focalizadas del Impuesto General de la Venta y renta como un incentivo de reactivación”.

Datos

Durante el último periodo de la Comisión de Economía y Descentralización del Congreso de la República , se aprobó el dictamen que otorga facultades legislativas en 33 de los 32 temas solicitados por el Gobierno, no obstante, por segunda vez, no se incluyó la simplificación del régimen tributario Mype.

se aprobó el dictamen que otorga facultades legislativas en 33 de los 32 temas solicitados por el Gobierno, En abril, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras, informó que se encuentran elaborando un proyecto de ley para este año implementar medidas tributarias a favor de las Micro y Pequeñas empresas, para “simplificar y generar incentivos”.

