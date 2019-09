Bill Gates todavía está en modo creación de riqueza.

“No estamos en una postura defensiva donde la mayor parte está en efectivo, o algo así”, dijo el fundador de Microsoft Corp. en una entrevista con Bloomberg Television. “La estrategia que se ha utilizado en las inversiones es tener más de 60% en renta variable”.

Esto ha permitido a Gates agregar US$ 16,000 millones a su patrimonio neto este año, lo que eleva su riqueza a US$ 106,000 millones, apenas tras Jeff Bezos en el índice de multimillonarios de Bloomberg, aun cuando sus donaciones caritativas superan los US$ 35,000 millones.

Los activos en acciones correspondían a cerca de US$ 60,000 millones de la fortuna de Gates hasta el lunes, según datos compilados por Bloomberg. En comparación, la cartera promedio de gestores de grandes patrimonios en Norteamérica tenía aproximadamente 32% de sus activos en acciones en el 2018, según el informe global 2018 de gestores de grandes patrimonios de Campden Wealth.

El crecimiento supervisado por el jefe de inversiones del multimillonario, Michael Larson, que supervisa la gestora Cascade Investment, ha permitido a Gates construir la fundación privada más grande del mundo sin disminuir su fortuna.

Sin embargo, su riqueza podría reducirse si los políticos atienden su llamado a aumentar los impuestos.

“Dudo que Estados Unidos cree un impuesto a la riqueza, pero yo no estaría en contra”, dijo en la entrevista. “Lo más cercano que tenemos es el impuesto al patrimonio. Además, he defendido que debería regresar al nivel de 55% en el que estaba hace unas décadas”.

La desigualdad se ha convertido en un tema político explosivo; 0.1% de la población más rica de EE.UU. controla más riqueza que en cualquier otro momento desde 1929. El martes, la fundación Bill & Melinda Gates Foundation publicó su informe anual Goalkeepers. El estudio busca monitorear y apoyar a las Naciones Unidas en el logro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible que, según la fundación, se ven perjudicados por la persistente desigualdad. El informe hace un llamado a una mayor inversión en atención médica, educación y tecnología para ayudar a reducir la desigualdad en todo el mundo.

“No existe un remedio que haga que la geografía, el género y otros factores aleatorios dejen de importar”, señala el informe. “Sin embargo, garantizar que cada niño tenga acceso a buenos sistemas de salud y educación es un muy buen comienzo en esa dirección”.

Gates, de 63 años, también respaldó un impuesto sobre la renta más alto para las personas más ricas de EE.UU. e hizo un llamado hacia una mayor transparencia. “Estoy a favor de una mayor transparencia financiera. No me gusta que pueda haber fideicomisos donde nadie sabe quién es el dueño”.

Si bien Gates sigue optimista sobre la economía mundial y de EE.UU., duda que el desempeño que ha disfrutado en el pasado perdure. “Hay razones para pensar que los rendimientos absolutos para la próxima década serán menores de lo que han sido en las últimas décadas”.