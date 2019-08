FOTOS | La gente exitosa sabe que eres lo que lees.

Por ejemplo, el inversionista multimillonario Warren Buffettpasa 80 por ciento de su día leyendo. Y según Business Insider, se ha dicho que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un consumidor insaciable de noticias, y que se levanta a las 6 de la mañana para ver la televisión y luego lee periódicos impresos como el New York Post, el New York Times y el Wall Street Journal. Además, según Associated Press, también lee el boletín conservador Breitbart, según Entrepreneur.

Entonces, ¿cuál es la principal fuente de información que esta gente altamente influyente revisa en cuanto se levanta?

Aquí te compartimos los recursos que los líderes de varias industrias utilizan para mantener sus hábitos de lectura matutina.

1. Warren Buffett...empieza su día con un poco de noticias locales y nacionales

El inversionista multimillonario le dijo la CNBC que por las mañanas lee el Wall Street Journal, el Financial Times, el New York Times, USA Today, el Omaha World-Herald y el American Banker.

2. Donald Trump

Puedes tomarlo o no como inspiración, pero Donald Trump es el presidente de Estados Unidos y prefiere la prensa escrita que la digital.

Trump nunca ha sido un ávido lector, pero a pesar de no leer libros de manera habitual, le gusta recibir las noticias de la forma tradicional: en periódicos impresos. Según Politico, su staff recolecta artículos de periódicos como el New York Post o el New York Times, e incluso le imprimen artículos para que los lea. El presidente subraya, marca y circula lo que lee.

Antes de pasarle un artículo al presidente, éste debe ser avalado por su jefe de staff, y luego se agrega a una carpeta con otros artículos o historias.

A pesar de esto, algunos asistentes se las ingenian para hacerle llegar artículos que ellos consideran relevantes, a pesar de que su ex jefe de staff John Kelly intentó eliminar esos canales extraoficiales.

Casi todo lo que Trump lee tiene que ver con él mismo. Reuters reportó que cuando se trata de presentarle cosas, sus asistentes incluyen su nombre tantas veces como puedan porque “sigue leyendo si ve que su nombre se menciona”.

3. No es de sorprender que Mark Zuckerberg inicie su día en Facebook

En una sesión de Facebook Live con Jerry Seinfeld, el cofundador y CEO de Facebook le dijo al comediante que lo primero que hace por las mañanas, antes incluso de ir al baño o ponerse los lentes de contacto, es revisar su celular.

Dijo empezar revisando Facebook: “Me gusta saber lo que está pasando en el mundo” y luego revisa sus mensajes en Messenger o Whatsapp. “En un día tranquilo esto no me lleva más de unos cuantos minutos” le dijo a Seinfeld.

4. Jeffrey Immelt lee sus periódico en una forma muy particular

“Por lo general leo el Wall Street Journal, del centro hacia fuera” le dijo el ex CEO a Fast Company. “Luego me paso al Financial Times y escaneo la sección de FTIndex y la segunda sección. Leo las páginas de negocios del New York Times y tiro el resto. Veo el USA Today, empezando por la sección de deportes, luego la de negocios y la de estilo de vida al final. Luego voy a la página seis del New York Post y luego leo un poco de la sección de negocios”.

5. Bill Gates lee los periódicos nacionales y así obtiene una noción de las noticias diarias

El cofundador de Microsoft obtiene una pincelada de las noticias diarias de una gran variedad de temas, y recibe alertas de menciones de Berkshire Hathaway de donde es presidente de la mesa directiva. Y según una entrevista con Fox Business, Gates también lee el Wall Street Journal, el New York Times, y The Economist entero.

6. Jonah Peretti lee la sección de negocios y deportes del New York Timesmientras se traslada por la mañana

Según The Wire, el fundador y CEO de Buzzfeed se despierta a las 8.30 de la mañana y se va hacia la oficina con la sección de deportes o de negocios del New York Times. También se lleva la New York Magazine (dejó las suscripciones al New Yorker y al Economista cuando nacieron sus gemelos).

Sin embargo, como muchos líderes jóvenes, la forma principal en la que descubre la información es a través de Twitter y Facebook.

7. Kara Goldin se despierta temprano para revisar su mail

La fundadora y CEO de Hint’s Water piensa que su mañanas son la parte más importante de su día y dedica sus horas a revisar correos y planear el día.

Dice revisar su buzón a las 5:30 de la mañana porque “hacerlo me da un entendimiento más claro de lo que serán las próximas 12 horas de mi día, así como las prioridades que debo atender cuando llegue a la oficina”.

8. Howard Schultz ha mantenido su rutina matutina intacta durante 25 años

En 2006, el presidente de Starbucks le dijo a CNNMoney que se despierta entre las 5 y las 5:30 de la mañana, se prepara un café y luego lee tres periódicos: el Seattle Times, el Wall Street Journal y el New York Times. Este hábito debe funcionarle porque lo mantenido durante más de dos décadas.

9. Richard Branson se levanta a las 5 de la mañana para leer

“Este momento del día es muy tranquilo, antes de que el resto del mundo se conecte, así que es ideal para ver las noticias o contestar correos”, escribió el fundador de Virgin Group. “Estas horas me dan la oportunidad de empezar cada día fresco y organizado”.

10. Kat Cole se conecta a redes sociales

Cole, presidenta del grupo FOCUS, empresa madre de marcas como Auntie Anne’s Carvel y Cinnabon, se despierta todos los días a las 5 de la mañana y revisa su calendario, sus redes sociales, sitios de noticias, blogs, correos y cualquier otro mensaje que pueda llegar durante la noche.

“Busco noticias relevantes, negocios urgentes y necesidades de mis equipos, así como actualizaciones sobre startups en las que invertí o cualquier cosa interesante que haga despertar mi cerebro y me haga saber lo que está pasando en el mundo”, dice.

11. Kevin O’Leary se pone al día con las noticias de negocios mientras hace ejercicio

El inversionista de Shark Tank escribe que se despierta todos los días a las 5:45 de la mañana, revisa los mercados de Asia y Europa, y luego ve noticias de negocios en la televisión durante los 45 minutos que hace su rutina de ejercicio. Luego se pasa otra hora, de 8 a 9 de la mañana, leyendo las noticias más recientes.

“El conocimiento es poder”, dice O’Leary, “y es importante tener un panorama de 360 grados del clima financiero del mundo”.

12. Gary Vaynerchuk le da casi toda su atención a Twitter

“Empiezo mi día consumiendo mucha información”, escribe el gurú de redes sociales.

Lee TechMeme, el boletín de MediaREDEF, Business Insider, ESPN y Nuzzel, un agregador de titulares y links que su red de contactos va compartiendo.

Luego se pasa a Twitter donde se pasa “una gran cantidad de tiempo de mi mañana respondiendo a la gente e incentivando la conversación”.

Al final revisa Instagram para ver lo que están haciendo sus amigos.

13. El CEO de Disney Bob Iger se levanta súper temprano para leer

Según Inc., el CEO de Disney Bob Iger se levanta dolorosamente temprano para leer y hacer ejercicio.

Según una entrevista que le hicieron en el New York Times en 2009, se despierta a las 4:30 de la mañana, lee los periódicos, revisa su correo y navega durante un rato.