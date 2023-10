LEA TAMBIÉN: Chocolates La Ibérica se expande por la región y mira a Centroamérica

“A pesar de estas tres realidades, seguimos creciendo, pero a un dígito (a setiembre). Antes lo hacíamos a dos dígitos”, refirió el gerente general de La Ibérica, Bernardo Suárez, en Expoalimentaria 2023.

Guerra de precios

Otro hecho que también impacta al sector es la “guerra de precios” de los chocolates en supermercados, en un contexto en el que el costo del cacao ha repuntado en más de 30%.

“Históricamente (el precio del cacao) estaba en US$ 2,600 la tonelada, pero ahora está en US$ 3,600, llegando incluso a los US$ 3,700. Si el precio de la materia prima sube tanto por un problema climático en África, que son los mayores productores de cacao, no entiendo por qué hay una guerra de precios en supermercados. No tiene mucho sentido”, cuestionó Suárez.

El ejecutivo precisó que La Ibérica no ha entrado a esa “guerra de precios”. “Los precios de los chocolates en los supermercados están bajando por qué las marcas están invirtiendo en promociones de manera continúa y agresiva, pese a que la categoría ha decrecido. Nosotros no hemos bajado precios ni somos agresivos en promociones. Tenemos un producto de buena calidad y no nos gusta malbaratarlo”, subrayó.

Desde 1909, La Ibérica compra cacao chuncho a los productores del valle de La Convención, en Cusco. “El Perú produce 160,000 toneladas de cacao al año, de las cuales el 37% se exporta como materia prima y el 53% se transforma. De este porcentaje, el 13% se usa para chocolate. Debería ponerse más empeño y recursos al desarrollo del chocolate”, dijo Suárez. Afirmó que la marca trabaja de la mano con los agricultores para que tengan un mejor manejo del cultivo y proceso posterior a la cosecha.

El principal canal de venta de La Ibérica continúa siendo sus propias tiendas, que suman 60 a nivel nacional. Le siguen el canal moderno (supermercados y tiendas de conveniencia) y tradicional, al que apostó tras la pandemia. Actualmente, el 45% de la facturación de la marca proviene de sus propios locales.

“El canal moderno aún no llega a vender como lo hacen nuestras propias tiendas, aunque en los últimos tres años ha crecido de manera importante. En el tradicional también hemos avanzado rápidamente”, afirmó el ejecutivo.

Nuevos productos

Este año, La Ibérica ha lanzado 22 nuevos productos, con lo cual su portafolio alcanza los 150. “Hemos sacado barquillos rellenos y somos los únicos que los fabricamos en Perú. También hemos lanzado al mercado de línea de chocoperlas, así como el chocolate de 82%, chocotejas y fondy dark, que es una barra con 62% de cacao”, apuntó Suárez.

El desarrollo de estos nuevos productos ha demandado inversiones “no muy grandes”, según Suárez, dado que las máquinas de la fábrica en Arequipa se han usado al máximo. Este año se ha invertido en capex cerca de S/ 3.5 millones, especialmente en máquinas para hacer nuevos productos, empacar de manera más rápida y mejorar las capacidades en términos de inocuidad. Para el 2024, se proyecta ampliar el portafolio con doce lanzamientos.

LEA TAMBIÉN: Chocolatería La Ibérica en camino a multiplicar sus tiendas en Chile este año

La Ibérica ingresa a supermercados de Estados Unidos

La Ibérica empezó a vender sus productos en el exterior hace tres años y se convirtió en la primera empresa exportadora de marca propia de chocolates. “Empezamos con Miami, luego llegamos a Bolivia y ahora estamos en Chile. Este 2023 hemos entrado a Canadá, México y Nueva York”, reveló Suárez.

El principal mercado internacional de la marca es Chile, específicamente Santiago, por la presencia de más de 1,000 restaurantes peruanos y por el mayor poder adquisitivo de la población para comprar chocolates. La Ibérica cuenta con seis puntos de venta en los principales malls de la ciudad, a la que envía un contenedor al mes.

Suárez destacó que los chocolates de La Ibérica ingresaron en agosto a la cadena de supermercados para latinos Sedano’s, en Miami. La meta para el 2024 es entrar a Publix. “Cuando lleguemos a Publix, vamos a pensar a venderle a Walmart”, adelantó.

LEA TAMBIÉN: La Ibérica planea exportar a cuatro nuevos mercados internacionales y alista lanzamientos

La Ibérica evalúa cómo reingresar a Bolivia, ya que la falta de dólares frenó los envíos a dicha plaza. “En estos momentos se están preparando los pedidos para Canadá y México. Queremos ir poco a poco a estos mercados para ir ganando terreno, como ocurrió con Miami. Esa es la estrategia”, sostuvo Suárez.

Además, La Ibérica mira con atención a Costa Rica y a los estados de la costa oeste de Estados Unidos para un potencial ingreso en el 2024.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.