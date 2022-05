Kimberly-Clark Corp planea vender sus activos de papel tisú en Brasil y otros países de América Latina, reportó este viernes el periódico Valor Económico, diciendo que la compañía está en conversaciones con JPMorgan para reevaluar su negocio en la región.

Aunque aún no se ha decidido el precio, las estimaciones del mercado sugieren que los activos de Kimberly-Clark están valorados entre US$ 800 millones y US$ 1,000 millones en su conjunto, con Brasil representando unos US$ 200 millones, dijo Valor.

La empresa con sede en Estados Unidos posee marcas como Kleenex y Neve.

Valor dijo que la celulosa brasileña Suzano SA, Softys -propiedad de la chilena CMPC-, Papel Nueve Dragones, Oji Holdings Corp., RGE y J&F Investimentos se encuentran entre los interesados en los activos brasileños de Kimberly-Clark, citando fuentes cercanas al asunto.

El diario dijo que las conversaciones no incluían a su unidad con operaciones de bolsa en México.

RGE, la unidad local de Raja Garuda Emas, un fabricante de pulpa y papel, fibra y aceite de palma con sede en Singapur, dijo en un comunicado a Reuters que no podía responder a las especulaciones de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Sin embargo, agregó que su unidad brasileña, Bracell, “siempre está buscando oportunidades comerciales atractivas que complementen nuestros negocios”.

“RGE identificó recientemente al tisú como un área de crecimiento que, junto con el crecimiento del papel y el cartón, está impulsando la demanda mundial de celulosa. América Latina es un mercado en rápido crecimiento y Bracell está comprometida con inversiones de valor agregado en el país”, dijo.

JPMorgan se negó a comentar.

En Perú Kimberly-Clark, evitó confirmar o negar la información.

“Sobre la especulación acerca de nuestras operaciones en América Latina, desde Kimberly-Clark mantenemos nuestra política de no comentar sobre rumores o especulaciones respecto a nuestro negocio”, indicó.

“Estamos enfocados en entregar un desarrollo sostenible a largo plazo. La semana pasada, compartimos las significativas inversiones y compromisos que estamos desarrollando como empresa y, al mismo tiempo, con nuestros colaboradores en América Latina. Estas inversiones reflejan nuestro foco continuo en servir a los consumidores a lo largo de la región”, agregó la compañía.