Desde octubre del 2021 Ana Beatriz Franco tomó las riendas de Kimberly-Clark para Perú, Chile y Bolivia, en medio de una reestructuración que pone a nuestro país como foco de innovación para la empresa estadounidense de higiene personal. Para hablar de ello, la ejecutiva nos da su primera entrevista a medios.

¿Qué desafíos asume en esta posición?

Vamos a seguir creciendo como la empresa que somos. Tenemos tres países prioritarios para desarrollar innovación para América Latina y en estos están Perú, Brasil y Colombia.

¿Cómo aterriza esa apuesta?

Seguiremos invirtiendo en nuestras plantas productivas de Santa Clara y Puente Piedra. Recién hicimos inversiones importantes para asegurar el cuidado del medio ambiente. Varios de los proyectos que salen de acá los llevamos a otros mercados. Perú es un país que tiene importancia para asegurar que estamos presentes en América Latina.

¿Atienden desde Perú a otros países?

Así es; un mercado prioritario es Bolivia y tenemos parte del portafolio del de Chile.

¿Se mantendrá esa dinámica?

Este clúster es de los prioritarios de crecimiento en América Latina y la producción está en Perú. Eso se va a intensificar, estamos buscando modificar nuestra oferta para los consumidores.

¿Cómo cerró el 2021 en Perú?

Tuvimos estabilidad, en algunas categorías tuvimos crecimiento y ganamos participación de mercado. Hubo muchos desafíos para operar y mantener rentabilidad. El impacto de los commodities fue muy importante y eso fue un desafío para la rentabilidad, para seguir creciendo y desarrollando nuestras marcas.

¿Cuál es la meta para este año?

Estamos buscando crecer entre 7% y 8% en el 2022.

¿Qué harán para lograrlo?

Tenemos algunas iniciativas, como entregar productos de distintos niveles para que los consumidores puedan estar cercanos a nuestras marcas, como Huggies con pañales individuales para el canal tradicional. También recién lanzamos la línea de productos de baño y posbaño para bebés.

¿En qué categorías vendrá la innovación?

Cuidado infantil claramente es la prioridad con la línea de baño, pero también hay innovación con otras líneas de Huggies. La pandemia nos trajo criterios de higiene superiores a los que teníamos. En tanto, los mercados se abren y vuelven a la normalidad, crece el consumo de algunas categorías como toallitas húmedas, tendremos novedades por ahí. El otro desafío es la categoría de adultos, donde hay espacio para crecer.

¿Qué tan alto es el potencial?

Tenemos dos segmentos de consumidores ahí. Los adultos activos que tienen incontinencia leve o mediana; y adultos con incontinencia más severa. Para estos adultos asistidos, estamos cambiando cubiertas de nuestros productos para un mejor cuidado de la piel.

¿Cómo avanzó el canal online?

Fue el gran ganador, creció más de 50% el último año. Es super relevante y estamos seguros de que no habrá vuelta atrás. Es materia de desarrollo para nosotros, tanto en alianza con retailers como en la plataforma propia.

¿Cuánto puede llegar a aportar?

Tenemos el objetivo de que sea un doble dígito por lo menos. Ahora está entre 4% y 5%. Tenemos algunos mercados más desarrollados en Asia, donde el canal online ya puede representar cerca de 60% en pañales infantiles.

¿Hay riesgos de stocks por escasez de materias primas?

Tenemos plantas en varios mercados, podemos manejar la situación de forma bastante consistente. Hubo un desafío tremendo, pero no tuvimos casi ninguna interrupción. Pudimos superarlo a través de un mejor manejo de materias primas.

¿Los lead times de insumos se regularizarían este año?

Aún no, todas las orientaciones nos dicen que aún no se recuperan los lead times (tiempos de entrega). Aún tenemos muchos desafíos con navieras, en varias de las compras de materias primas a través de puertos, no la vemos siendo solucionada en el corto plazo.

Materias primas subieron hasta 40%

Si bien Kimberly-Clark produce en Perú más del 80% de su portafolio local y eso le otorga un mejor control de sus inventarios, la empresa de productos de higiene personal también vive el impacto del aumento de costos de materias primas requeridas en sus procesos.

El último año, Ana Beatriz Franco, gerente general de Kimberly-Clark Perú y Clúster Manager Andes, recordó que algunos insumos subieron entre 30% y 40%.

En tanto, el precio final del papel higiénico y otros productos básicos también se incrementaron, pero a una tasa mucho menor. “Ha habido un impacto tremendo en el margen de las empresas, pero nosotros trabajamos con productos de la canasta básica, tenemos que asegurarnos que seguimos con los consumidores”, comentó a Gestión.

En ese contexto, señaló que la compañía apostó por líneas más accesibles con sus mismas marcas, pero con un portafolio adaptado a las necesidades esenciales.