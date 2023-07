Un mando de videojuegos Xbox One de Microsoft en Denver, Colorado, EE.UU., el miércoles 19 de enero de 2022. Microsoft Corp. acordó comprar Activision Blizzard Inc. en un acuerdo de US$ 68,700 millones, uniendo dos de las fuerzas más grandes en videojuegos para crear la tercera compañía de juegos más grande del mundo. Fotógrafo: Michael Ciaglo/Bloomberg