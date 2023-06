Las acciones de Microsoft Corp alcanzaron un récord al cierre del jueves, ya que el optimismo del mercado sobre las perspectivas de la inteligencia artificial (IA) ha impulsado al gigante tecnológico a una capitalización de mercado récord de US$ 2.59 billones.

Microsoft se considera líder en la adopción de la tecnología de IA en el sector del software gracias a su enorme inversión en OpenAI, la startup con sede en San Francisco propietaria del popular chatbot ChatGPT.

El mes pasado, Microsoft comenzó a desplegar una serie de mejoras de IA, incluido ChatGPT, para los servicios en la nube Azure y su motor de búsqueda Bing, en un movimiento que busca desafiar el dominio de Google, de Alphabet Inc.

Las acciones de Microsoft cerraron el jueves con una alza del 3.2% a US$ 348.10 por papel. El valor, que ha ganado más de un 45% en lo que va de año, alcanzó su récord anterior de cierre en US$ 343.11 el 19 de noviembre de 2021. El máximo histórico fue de US$ 349.67 el 22 de noviembre de 2021.

Además, las acciones de Apple Inc también alcanzaron un récord al cierre de US$ 186.01 el jueves, mientras que los papeles del fabricante de chips gráficos Nvidia establecieron un récord de US$ 432.89.

A primera hora del jueves, los analistas de JPMorgan elevaron su precio objetivo para las acciones de Microsoft, citando que la IA impulsa la demanda de los productos de la empresa. De los 53 analistas que cubren Microsoft, 44 recomiendan comprar los papeles y el precio objetivo medio es de US$ 340, según datos de Refinitiv.

“Reafirmamos nuestro punto de vista optimista sobre la IA generativa y seguimos viendo que impulsa un resurgimiento de la confianza en las principales franquicias de software”, escribieron los analistas de JPMorgan en una nota a clientes.

Fuente: Reuters