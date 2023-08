Para lo que resta del año, la firma prevé realizar inversiones enfocadas principalmente en el tendido de fibra óptica, que actualmente abarca 5000 kilómetros en toda la costa: la meta es llegar a diciembre con 6000 kilómetros desplegados a lo largo y ancho del país. Cabe indicar que InterNexa tiene cuatro líneas de negocio: conectividad es la que tiene mayor participación en sus ingresos, además están los servicios administrados, seguridad, y por último la línea de nube y centro de datos.

¿Cómo avanzó su facturación en el primer semestre del año?

En este primer semestre Internexa ha venido creciendo considerablemente, básicamente nos hemos apalancado en capturar nuevos clientes del sector minero y energético en el segmento empresas, en el que tenemos un alto reconocimiento dada la confiabilidad de la fibra óptica. Proveemos servicios de conectividad a través de fibra desplegada sobre torres de alta tensión. De enero a junio, hemos crecido 5%. La meta es culminar el 2023 con US$ 37 millones de ingresos .

¿Cómo se logrará este objetivo?

A consecuencia de los servicios de conectividad que dotamos a las firmas del sector minero y especialmente a energía, a lo que suma el que se da a telecomunicaciones e ISP (cableoperadoras). Un punto a destacar es que invertirnos cada año US$ 7 millones aproximadamente. Este año se va destinar este monto a la expansión (de fibra) y su mantenimiento.

¿Cúantos kilómetros de fibra se van a sumar?

El objetivo es llegar a los 6000 kilómetros de fibra (óptica) en todo el territorio nacional a diciembre. Actualmente nuestra fibra abarca 5000 kilómetros y está desplegada en la costa (el 90% de la infraestructura de Internexa está montada sobre torres de alta tensión).

¿Han agregado nuevos clientes?

En lo que va de este 2023, Internexa ha sumado más de 20 clientes nuevos en el segmento telcos e ISP. En el de empresas, nuestro nicho de mercado sigue siendo fortalecido, pero además estamos incursionando en el sector de educación. Igualmente, estamos enfocados en el proceso de capturar a negocios del rubro financiero y de servicios.

¿Esa es la meta para este y el próximo año?

Así es, estamos en plenas conversaciones.

En 2021 se anunció que el plan al 2025 era invertir US$ 20 millones, ¿cuánto ya se ha desembolsado y se proyecta aumentar?

Nuestra inversión está superando los US$ 20 millones, si tomamos en cuenta que anualmente invertimos cerca de US$ 7 millones. En este negocio, si queremos crecer se necesitan inversiones altas, no solo para expandir la red, sino también para conservarla.

El futuro de las comunicaciones es la tecnología 5G, ¿ya está proveyendo este tipo de conectividad?

Estamos en capacidad de brindar el servicio con tecnología 5G a los operadores móviles, en el sentido de que tenemos infraestructura instalada. Aún no lo ofrecemos, aunque estamos conversaciones (con futuros clientes). La operadora vietnamita Bitel, justamente, ganó la última concesión estatal de espectro. Tenemos una buena relación con esta empresa e incluso hemos intercambiado fibra. Así que de cara al futuro cualquier cosa podría pasar.

Las telcos están apuntando a la compartición de infraestructura, ¿cómo participa InterNexa de esta posibilidad?

Ya lo estamos haciendo y es lo que se viene hacia futuro. A la par, si bien el core de InterNexa es la conectividad, estamos relanzado con fuerza el negocio de la tecnología de la información (TIC) con servicios de cloud (nube); ciberseguridad, así como servicios administrados (cloud híbrido). Para esta unidad de negocios contamos con la nube privada Thunder. A lo que se añade que estamos invirtiendo alrededor de US$ 500,000 en interconectar data centers.

¿Se tiene previsto contar con un data center propio?

Es un tema que no lo hemos descartado de plano, ya que hacer una inversión de ese calibre requiere de un buen análisis. Por lo pronto, nuestro core va a seguir siendo la conectividad.

¿Cuál es la expectativa para el 2024?

Para fines de año, con miras al 2024 se alista el lanzamiento de InterNexa2.0 en la que se dará un cambio de inversión y comercialización, lo que significa que vamos seguir creciendo. Por el momento no puedo divulgar ni adelantar qué conllevará (este cambio), porque estamos trabajando en ello. Estará relacionado a nuevos servicios e inversiones.

Ficha biográfica

Nombre completo: Ana Beatriz Monge Valverde

Cargo anterior: Presidente ejecutiva de Transnexa S.A.

Estudios/formación: Ingeniera electrónica con maestría en administración de Empresas

Hobbies: caminar y tomar café con amigas

Edad: 60 años

