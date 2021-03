Empresas







ISA alista emisión de bono por unos US$ 400 millones, busca oportunidades en Perú ISA -que se dedica a negocios de energía, vías y tecnologías de información y telecomunicaciones en América Latina-, estableció un plan de inversiones para el periodo 2020-2025 de US$ 4,500 millones, de los cuales US$ 1,537 millones estarán concentrados este año.