“Absolutamente, categóricamente, no es necesario ningún recorte”, dijo José Luis Manzano, titular de Integra Capital. “Solo es modificar los vencimientos y listo. El flujo de caja futuro no justifica un recorte”.

Además de realizar pagos en junio y agosto, Volcan se encuentra en una fase avanzada de conversaciones para vender sus activos no estratégicos, que incluyen centrales hidroeléctricas e instalaciones de cemento, dijo Manzano.

El mes pasado, la empresa aplazó hasta el 24 de junio un pago de unos US$ 34 millones relacionado con un préstamo sindicado de US$ 400 millones, tras llegar a un acuerdo con los bancos. También tiene un cupón de bono de US$ 7.9 millones con vencimiento el 11 de agosto, según datos recopilados por Bloomberg.

Volcan y sus tenedores de bonos han contratado a asesores legales y de deuda para refinanciar los pagarés. El anuncio de la adquisición de Integra la semana pasada hizo que la deuda cayera 7 céntimos el martes hasta 61.5 céntimos por dólar, aunque desde entonces ha repuntado hasta 65.2 céntimos, según datos de Trace. La empresa está valorada ahora en US$ 410 millones en la Bolsa de Lima.

Manzano, un argentino que supervisa un holding diversificado que abarca desde los medios de comunicación hasta la energía y la minería, hizo su primera incursión en Perú cuando acordó adquirir una participación del 55% en Volcan a Glencore PLC la semana pasada por US$ 20 millones. A su vez, Glencore aportará hasta US$ 40 millones de financiación para ayudar a resolver los pasivos pendientes.

Es la segunda vez que Integra compra un activo minero a Glencore, tras adquirir hace unos años una empresa en el norte de Argentina.

Manzano afirmó que ve buenas perspectivas para extraer más cobre en las minas de Volcan —incluso a través de una empresa conjunta con Antofagasta Plc—, así como zinc y oro.

“Creo que el mercado estaba sobrevalorando el riesgo financiero y subestimando el potencial geológico”, dijo Manzano.