Los bonos en dólares al 2026 de Volcan caían 5.8 centavos a 62.7 centavos el martes, según datos de precios provistos por Trace. Glencore vendió su participación por US$ 20 millones a una filial de Integra Capital, presidida por el empresario José Luis Manzano .

“Con el nuevo conjunto de accionistas, deberíamos ver negociaciones más agresivas sobre la deuda y el riesgo para los bonistas es que los precios bajen”, dijo Francisco Schumacher , estratega de BancTrust & Co. “El accionista entrante no llega pensando que tendrá que darle todo a los bonistas, porque si ese fuera el caso, no habría entrado”.

Glencore también ha acordado aportar hasta US$ 40 millones de financiación para cubrir ciertas costos de la oferta pública, según un comunicado del lunes.

Antes de la venta de la participación, las fricciones entre Glencore —que poseía el 55% de las acciones con derecho a voto de Volcan— y otros accionistas habían causado incertidumbre, lo que dio lugar al nombramiento de una nueva directiva el año pasado.

“Aunque era ampliamente conocido que Glencore había iniciado un proceso para vender su participación, la noticia fue una sorpresa ya que Volcan está en conversaciones avanzadas con sus acreedores para refinanciar toda su deuda”, escribió en una nota Josseline Jenssen , analista de Lucror Analytics.

En abril la empresa alcanzó un acuerdo con varios bancos para aplazar hasta junio el pago de US$ 34.3 millones relacionado con un préstamo sindicado de US$ 400 millones.

