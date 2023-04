En lo que va del año, los parques industriales registran una vacancia del 24%, que representan más de 3.1 millones de m2 de lotes habilitados disponibles. De ellos, Chilca es el subsector que mayor vacancia alberga, con 58% de la vacancia total, según un reporte de Jones Lang Lasalle (JLL). Y así lo constata Mónica Rivera, subgerenta general de Indupark, quien comenta que actualmente su ocupación se encuentra entre 15% y 20%.

Asimismo, los precios por almacenes de tipo A cerraron el año 2022 con tarifas de US$ 6.90 por m2. “Creemos que esto tendrá cierto incremento este 2023 a US$ 7 por m2, principalmente por el ajuste por inflación”, agrega Numa León, director ejecutivo de Real State Perú de Credicorp Capital Asset Management, quien augura que las tarifas de los almacenes tipo B se mantendrán en el mismo nivel de cierre de US$ 5.20 por m2.

¿Qué planes de recuperación tendrá este 2023?

La estrategia de la empresa para este año, menciona Rivera, estará apalancada en el incremento de la demanda por espacios mayores a los 5,000 m2.

“Los espacios pequeños son los que han tenido mucha rotación en los últimos meses porque la decisión de inversión en los espacios mayores es más lenta y, ante contextos de incertidumbre, estos [espacios] se contraen”, precisa Rivera. En la medida que se reactiven dichas inversiones después del ruido político observado los últimos meses, la compañía espera llegar al 40% de ocupación para este año.

“No creo que no haya demanda, sino que está involucrada la situación política y económica. Sí existe esa demanda, pero no se ha visto movilizada en estos últimos meses. Lo que vemos es que poco a poco se está reactivando, y creemos que eso moverá la aguja de las decisiones de compra este año”, indicó la ejecutiva.

La ejecutiva indica que actualmente tiene 170 clientes, de los cuales 10 se incorporaron este año, la mayoría provenientes de los sectores de alimentos, plásticos y construcción.

La mayor demanda, que requiere lotes pequeños, lo hace por espacios de 500 m2 en promedio; mientras que los lotes grandes pueden demandar espacios desde una hectárea (10,000 m2) hasta las cinco hectáreas (50,000 m2).

¿Hacia qué estarán dirigidas sus inversiones?

Para 2023, la empresa busca superar los US$2.5 millones de inversión registraron el año pasado. “Este año esperamos incrementar esa inversión, ya que, principalmente, el año pasado las que se realizaron estuvieron dirigidas a obras de habilitación de los lotes”, acota Rivera.

El proyecto total de Indupark comprende 200 hectáreas en total. La primera ampliación tiene ocho hectáreas y la segunda contará con nueve. “Compramos extensiones pequeñas al lado del proyecto inicial para hacer ampliaciones, de las cuales realizamos una el año pasado y esperamos hacer la segunda este año”, añade la ejecutiva.

Además, la empresa anuncia inversiones industriales y comerciales a partir del segundo trimestre del presente año.

En cuanto a tarifas, el precio promedio de venta de lotes industriales habilitados por m2 es de US$ 120, cifra en la que oscilan precios desde los US$ 65 hasta los US$ 210 por m2, dependiendo del tamaño, ubicación y habilitación del lote. Rivera señala que mantendrá sus niveles del año pasado.

“No estamos incrementando precios en las ampliaciones. Nos mantenemos igual a las tarifas del mismo periodo del año pasado. Pero sí lo hemos hecho con la nueva oferta a partir de la época de pandemia”, concluye.