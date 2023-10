¿Cuántos años ya opera Inca One en Perú?

Comenzó en el 2013. La primera operación fue en Chala (Arequipa) con una planta de 100 toneladas por día (t/d) de capacidad promedio de procesamiento y el 2018 se compró una operación también canadiense de 350 t/d en Yauca (Arequipa). Desde ese entonces, tenemos 450 toneladas de capacidad combinada.

¿Cuál es el core del negocio?

Estamos enfocados en la compra de mineral producido por pequeños mineros o artesanales, y de la mediana minería. Procesamos y exportamos como producto final el doré, que es una barra entre oro y plata.

¿Con cuántos mineros trabajan?

Tenemos una base de cerca de 300 mineros que han pasado nuestro proceso de compliance (cumplimiento), que es bastante riguroso. El 80% está en proceso de formalización, tienen RUC, pagan sus impuestos, tienen al personal en planilla. ¿Qué les falta? El contrato de explotación minera, un acuerdo con el propietario de la concesión sabiendo que deben pagarle una regalía.

¿La operación puede seguir creciendo bajo ese modelo de negocio?

Queríamos transformar a la pequeña minería y a nivel mundial ya se le reconoce; y nosotros hemos recibido una certificación de Swiss Better Gold Association, que agrupa a las refinerías de Suiza y las más grandes del mundo. Suiza es el mercado más exigente y hoy solo 10% de las exportaciones de oro de Perú van a ese país, que paga buen precio, pero exige trazabilidad.

En ese sentido, ¿habría una mejora económica?

Más allá de poder venderle a estas refinerías, nos permite un acceso a capitales de la banca global a menor costo. El acceso a capital es difícil para el oro, el sistema en Perú dice que no, porque la industria no está bien vista, pero con Swiss Better Gold Association eso cambia. También estamos con una segunda acreditación de oro limpio de Planet Gold, PNUD y el Banco Mundial.

LEA TAMBIÉN: Inca One Gold cierra compra de planta de procesamiento Koricancha en Perú

Inca One tiene una capacidad combinada de procesamiento de oro de 450 t/d en Perú. (Foto: Inca One).

Inversiones en procesamiento

¿Qué oportunidades les abrirá el acceso a nuevos capitales?

Haber pasado por estos dos procesos de acreditación y ahora con un tercero en marcha, nos deja en posición para hacer muchas mejoras en capacidades y adquisiciones.

¿Podría venir una tercera planta de procesamiento?

Después de la situación que pasamos hace unos meses como país (protestas sociales tras el cambio de Gobierno), todo se congeló y los capitales se fueron. La idea y la expectativa de una tercera planta siempre estuvo, pero la fuga de capitales nos contrajo. Hoy, la tercera planta y los proyectos de integración se hacen mucho más tangibles.

¿La nueva procesadora sería con una compra o desarrollo propio?

Es una infraestructura que vamos a desarrollar nosotros y eso viene de la confianza de mercado de capitales cuando se tiene una empresa que opera de manera correcta.

¿Se construiría este 2024?

Sí, el 2024 es muy promisorio para nosotros y para el país. La vamos a hacer en función a lo máximo que se nos permite, que es una capacidad de 350 t/d en el régimen en el que operamos.

¿Y seguirían en el sur o podrían ir al norte del Perú?

Tenemos una sólida posición y capacidad de compra en el sur. Nuestro conocimiento se basa en la parte comercial de compra, tenemos la confianza de los clientes. Yo miraría al sur.

¿Cuánto demandará este proyecto?

Más o menos US$ 12 millones.

LEA TAMBIÉN: Inca One Gold anuncia reestructuración y acciones por deuda

Integración vertical con minas propias

¿La mencionada integración implicaría entrar a la operación de minas?

Hoy nuestro foco natural es la integración vertical, no solo ampliar la capacidad productiva, sino con concesiones de oro que ya tenemos mapeadas e identificadas. Evaluamos permanentemente concesiones donde hay actividad minera artesanal para solicitarlas cuando estén de libre denunciabilidad.

¿Serían operaciones en marcha?

Hay mucha gente que siempre nos ha tocado la puerta o ha buscado un partner. Hay gente que tiene pequeñas operaciones, pero muy buenas, y no encuentran al socio adecuado. Hay gente que ya está operando y necesita un pulmón para acceder a mercados nuevos y más exigentes, o a financiamiento.

¿Ustedes no irían a desarrollar nuevos proyectos?

También hay expertos en minería y producción que quieren hacer alianzas para operar con nosotros. Hemos identificado muy buenos partners para desarrollos conjuntos el siguiente año.

Perspectivas

¿Cómo viene la producción este 2023?

Está siendo bastante buena pasando los primeros meses del 2023, que fue difícil por los bloqueos. Los mineros se dieron cuenta de que tenían que trabajar, de que fueron mal informados. Desde marzo empezaron a trabajar y ahora están 100% enfocados.

¿Cuál es la perspectiva para el cierre del año?

Vamos a cerrar este año dentro de nuestro presupuesto. El primer trimestre fue desastroso, por todo lo que vivía el país, pero desde marzo y abril la cosa cambió y estamos mejor en volumen. Estaremos en el presupuesto del año, que es similar al 2022 en volumen de producción (24,579 onzas de oro). Las perspectivas para el 2024 son mejores por un mejor financiamiento. Será un buen 2024 con estas nuevas herramientas (certificaciones).

En tanto, ¿cómo aseguran que el oro adquirido no sea ilegal?

Tenemos un sistema de cumplimiento de 22 requisitos y nos hemos encontrado con casos que no pasan nuestro proceso de compliance. Hemos abandonado muchas zonas que son complejas: no tenemos operación en la selva, no entramos en zonas ya mapeadas con malas prácticas. Nos enfocamos en zonas donde tenemos la capacidad de hacer cambios.

HOJA DE VIDA:

Nombre completo: Iván Salas García

Cargo: gerente general

Edad: 49 años

Nacionalidad: peruana

Profesión: químico metalurgista

Trayectoria: Más de 10 años en servicios a la minería y cuatro en Inca One

Hobbies: ciclismo y triatlón

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.