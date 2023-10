Los precios del oro caían el lunes debido a una venta técnica, después de un fuerte repunte en la sesión anterior, aunque la preocupación por la posible escalada del conflicto en Oriente Medio mantenía al lingote por encima del nivel psicológico de US$ 1,900 por onza.

El oro al contado caía un 0.9% a US$ 1,915,19 por onza a las 1012 GMT, tras haber alcanzado su máximo no visto desde el 20 de septiembre a comienzos de la sesión. Los futuros del oro estadounidense caían un 0.7% a US$ 1,927.80.

“El oro está aguantando bien porque todavía tenemos mucha incertidumbre relacionada con Oriente Medio y la posibilidad de que eso se convierta en algo muy serio”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

“Tenemos que ver si hay suficientes movimientos en los bonos y el dólar para apoyar estos niveles actuales o cualquier nueva escalada en Oriente Medio, es lo que se necesita para enviar los precios del oro más alto”.

El oro, a menudo utilizado como depósito seguro de valor en tiempos de incertidumbre política y financiera, subió un 3.4% el viernes, su mayor alza diaria en siete meses, por la fuerte demanda de refugio y la cobertura de posiciones cortas.

Incertidumbre

Israel negó el lunes que hubiera acordado un alto el fuego en el sur de Gaza, después de que fuentes de seguridad egipcias dijeron previamente que se había alcanzado un acuerdo para detener los ataques y permitir la salida de extranjeros y la entrada de ayuda en la región.

Mientras los inversores esperan nuevas noticias sobre la guerra entre Israel y Hamás, el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más adelante esta semana también se seguirá de cerca en busca de más claridad sobre la senda de las tasas de interés en Estados Unidos.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados valoran en un 90% la posibilidad de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en su reunión del mes que viene.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0.7% a 22.55 por onza, el platino perdía un 0.6% a US$ 875.39, mientras que el paladio bajaba un 1.7% a US$ 1,128.19.