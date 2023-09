Las ingresos por la venta de 2,055 onzas de oro de la minera Inca One Gold Corp alcanzaron US$ 4 millones a agosto de este año, lo que representó un repunte de 5% en relación a similar periodo de 2022.

Este resultado se debió a un aumento de 15% en las onzas vendidas y a un ligero avance en el precio del oro recibido (US$ 1,926.67 por onza), informó la empresa.

LEA TAMBIÉN: Obras para ampliación de vida útil de Antamina iniciarían en 2024

No obstante, lo obtenido en agosto fue menor al resultado de julio, que fue un mes récord en ventas (US$ 6 millones). La menor venta se debió a menos onzas de oro producidas y menos exportaciones.

Por otro lado, la minera detalló que su actividad de molienda en agosto fue de 4,578 toneladas de material, operando a un rendimiento diario de 148 toneladas por día. Esto representó un exceso de capacidad del 67% disponible para ampliar las operaciones. La producción de oro ese mes alcanzó las 1,732 onzas.

Inca One Gold opera dos instalaciones de procesamiento de minerales, con una capacidad operativa permitida combinada de 450 TPD en sus dos plantas integradas: Chala One y Kori One.