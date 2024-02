“Si hacemos una comparación entre los años 2021, 2022 y 2023, vemos que el sector se ha ido recuperando poco a poco en el rubro de útiles escolares que, recordemos, fue afectado directamente por las clases virtuales durante la pandemia. Actualmente, estamos a más del 80% de recuperación”, detalló Quiñones.

Las compras de útiles escolares para la campaña de este año ascienden a US$ 28 millones, aproximadamente, siendo China el principal país proveedor. Según la CCL, las importaciones de estos productos se dan entre los meses de setiembre a diciembre y las cifras comparativas entre el 2022 y 2023 muestran un incremento notorio. “El volumen de importación de lápices ha crecido en un 94%, mientras que los plumones y lapiceros han tenido un crecimiento del 124% y del 206%, respectivamente. En el caso de cuadernos, ha habido una variación favorable del 23%”, agrega el especialista.

Recesión podría afectar la recuperación

Para el jefe de Idexcam de la CCL, la recesión juega un papel clave en el reto para recuperar las cifras pre-pandemia. “Si bien el retorno a clases presenciales ha favorecido al sector importador, la situación económica actual va a determinar si es que la campaña escolar- y las demás- resultan exitosas este año”, explica Quiñones.

La perspectiva de este año es que las cifras de recuperación lleguen al 90% y que para el 2025 se pueda tener el mismo nivel de importaciones que se registraba antes del 2020.

En el 2023, las importaciones sumaron un total de US$ 45 millones, de los cuales, unos US$ 15 millones correspondían a útiles escolares. Sin embargo, Quiñones asegura que no se sabe cómo se va a comportar el mercado peruano este año, por lo que muchos empresarios prefieren actuar con cautela y no invertir todo su capital.

Países asiáticos son los principales proveedores

Según la información de Idexcam, la demanda de lápices provenientes de Vietnam pasó de 81 a 109,464 unidades entre el 2022 y el 2023. Esto representa un crecimiento del 134041% y ubica a este país en el segundo lugar de proveedores de este artículo, después de China.

Asimismo, China, Japón, Malasia, Austria son los principales proveedores de plumones al mercado peruano. Las importaciones de este producto de origen alemán cayeron un 27% en el último año.

En el caso de los lapiceros, la demanda de los productos de la India creció un 1000%, teniendo los picos más altos durante el último trimestre del año pasado con miras a la campaña escolar 2024.

Si bien el Perú tiene su propia industria de fabricación de cuadernos, la data muestra que Ecuador pasó de proveer 150 unidades en el 2022 a 270,083 en el 2023. Así, la demanda de este artículo elaborado en el país vecino tuvo una variación favorable que bordea los 18,000%. Sin embargo, China sigue liderando esta tabla superando los 3 millones de cuadernos importados para esta campaña escolar.

La importación de borradores cayó durante el último año, pasando a tener una baja del 68%. Sin embargo, el monto total invertido supera los US$ 2 millones y mantiene una variación favorable del 17%. Esto quiere decir que dichos productos subieron de precio y los importadores optaron por comprar menos volumen.

- El 90% de la oferta de productos para la campaña escolar en Mesa Redonda es importado.

